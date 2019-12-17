'Fransa uyruklu bir YTS ülkesine sınır dışı edildi'
İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
|17 Aralık 2019 20:31
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