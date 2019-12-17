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'Fransa uyruklu bir YTS ülkesine sınır dışı edildi'

İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
 17 Aralık 2019 20:31
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'Fransa uyruklu bir YTS ülkesine sınır dışı edildi'

İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Fransa uyruklu bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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