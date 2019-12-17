Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım
|17 Aralık 2019 20:35
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İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı.
Arama çalışmaları 16'ncı günde de sürdürüldü.
'SEVGİNİN OLDUĞU YERDE ÜMİTSİZLİK OLMAZ'
Kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan ise sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, eşini sabırla beklediğini yazdı. Burcu Alpaslan, paylaşımda, "Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum" dedi.
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