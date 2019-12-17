Advertisement

Aile hekimi, hasta yakınlarınca darp edildi		 
Blender ve Tost Makinelerinde %40'a varan indirim		 
Fuat Oktay'dan 'FETÖ borsası' iddialarına yanıt		 
Başkan, Valiliğe başvurdu, '9 ayımı denetleyin' dedi		 
Matematikte yeni buluş: Adem Teorisi		 
El frenini indiren köpek araçla birlikte havuza düştü Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım

Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 16'ncı günde de sürdürüldü. 2 dağcıya henüz ulaşılamazken, kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı. Burcu Alparslan paylaşımında, "Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum" yazdı.
 17 Aralık 2019 20:35
Yazdır
Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı.

Arama çalışmaları 16'ncı günde de sürdürüldü.

'SEVGİNİN OLDUĞU YERDE ÜMİTSİZLİK OLMAZ'

Kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan ise sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, eşini sabırla beklediğini yazdı. Burcu Alpaslan, paylaşımda, "Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cep telefon sipariş etti, paketi açınca şoku yaşadı
17 Aralık 2019 22:03		 KOSGEB desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu
17 Aralık 2019 21:43
Pansiyonda kalan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı
17 Aralık 2019 21:33		 Mühendisliği bıraktı, tavuk çiftliği kurdu
17 Aralık 2019 20:23
Hayatını kaybeden İlçe Müftüsü toprağa verildi
17 Aralık 2019 19:47		 Annesinin terk ettiği 3 aylık bebek koruma altına alındı
17 Aralık 2019 19:03
'Son 3 ayda en az 1 kitap okuyanların oranı yüzde 64'
17 Aralık 2019 18:57		 Dünyanın en eski çarşısı yılda 45 milyon ziyaretçi ağırlıyor
17 Aralık 2019 17:20
İlber Ortaylı'dan gençlere: Mutlaka İtalyanca öğrenin
17 Aralık 2019 16:59		 Rahmi Koç kalçasını kırdı, ameliyat oldu
17 Aralık 2019 16:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:08 - AK Parti'li İlçe Başkanı görevinden istifa etti22:03 - Cep telefon sipariş etti, paketi açınca şoku yaşadı21:58 - Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki!21:53 - Trabzon'da minibüs ile tır çarpıştı: 3 ölü, 18 yaralı21:48 - Emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı21:43 - KOSGEB desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu21:38 - Türkkan'ın 'kim bu sarıklı' dediği kişi şehit babası çıktı21:33 - Pansiyonda kalan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı21:28 - Belediye Başkanı, hem şoförlük yaptı hem halkı dinledi21:23 - Aile hekimi, hasta yakınlarınca darp edildi
21:18 - Fuat Oktay'dan 'FETÖ borsası' iddialarına yanıt21:14 - 'Doktora danışmadan ek gıdaya başlanılmamalı'21:09 - '100'den fazla yazma eser dijital ortama aktarıldı'21:05 - Kanal İstanbul'dan geçen gemilerden 150 bin dolar mı alınacak?21:01 - Çikolata ve peynir çocuklarda migren yapabilir20:56 - TBMM'ye gelen dilekçeler tek çatı altında toplanmayacak20:51 - Balıkesir depreminin psikolojik boyutunu irdelediler20:47 - Kadın akademisyene 'darp' davasında karşılıklı suçlamalar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine büyük zam
TÜİK, asgari ücret için kritik rakamı verdi
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi
Dönemin Emniyet Müdürü: Zekeriya Öz'ü dövecektim, kaçtı.
Topyekün çürüme... Memur olsam daha da çalışmam!
2019 yılının en büyük FETÖ operasyonu
Güvenlik soruşturmalarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, liyakatli personel alacakmış!
Sözcü Gazetesi, televizyon kanalı satın aldı
LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene hapis cezası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
max kruse 1
ajda pekkan mobilya reklamı 2
kıdem tazminatı caiz değildir 2
maskov87 5
ersun yanal 1
okullu olmak 1
amatem 1
Cafede rujlu bardakla müşteriye çay gelmesi 4
aynı iş yerinde çalışan çiftler 1
altın 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Jandarma Genel Komutanlığı 19 memur alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 94 sözleşmeli personel alacak
TCDD 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Foça Bakım Onarım İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi ALım İlanı
Rize Çayeli Belediyesi 3 İşçi Alacak
Osmaniye Özidaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam