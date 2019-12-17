Kadın akademisyene 'darp' davasında karşılıklı suçlamalar

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 13 Haziran günü yaşanan olayda, iddiaya göre yemekhanede öğrencileriyle birlikte oturan Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Jale Aylin Çelik'in yanına, Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Sezgin Kondal geldi. Kondal, "Burada ne oluyor? Olay ne?" diyerek, Çelik'in üzerine yürüdü. Çelik de "Yürü git, işine bak" dedi. İkili arasında çıkan tartışmada Kondal, Çelik'i itti. Yaşanan karmaşa sırasında da tekme ve tokat attı. Araya girenler, Kondal'ı dışarı çıkardı. Olay yemekhanedeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Önce Jale Aylin Çelik, ardından da Sezgin Kondal, şikayetçi oldu.

Edirne 8'inci Asilye Ceza Mahkemesi'nde Sezgin Kondal hakkında, 'basit yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, Jale Aylin Çelik hakkında da 'basit yaralama ve hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında, müşteki-şüpheliler Çelik ve Kondal, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Savunması alınan Sezgin Kondal, suçlamaları kabul etmeyerek Jale Aylin Çelik'in kendisini tırmalayarak, darbettiğini söyledi. Kendisi gibi akademisyen olan eşi Filiz Kondal'ın da olay sırasında yanında bulunduğu anlatan Kondal, "Eşim kesinlikle Jale Aylin Çelik'e vurmadı. Bana hakaret etti, eşime saldırdı" dedi.

'NE GÜLÜYORSUN, YARAN MI VAR?'

Jale Aylin Çelik ise, Filiz Kondal'ın gülerek yanından geçtiğini iddia ederek, "Ne gülüyorsun" diye sorduğunda "Yaran mı var?" diye sataştığını, ardından da eşi olan Sezgin Kondal'ın gelip, kendisini darbettiğini söyledi. Çelik, "Ben öğrencilerimle birlikte sınav öncesi oturuyordum. Bu sırada Filiz Kondal, yanımdan gülerek, geçti. Bir süre sonra yüzüme imalı bakıp gülerek, tekrar geçti. Kendisine 'Neden gülüyorsun' diye sorduğumda, 'Yaran mı var?' dedi ve gitti. Bir süre sonra eşi Sezgin gelerek bana saldırdı. Beni darbetti. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Çelik'in tanıklarının dinlendiği duruşma ertelendi.

'SÜREKLİ SALDIRDI'

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Jale Aylin Çelik, şunları söyledi:

"Tanıklar dinlendi. Umarım karşı taraf hak ettiği cezayı alacaktır. Bugünkü süreçte durum lehimize gibi duruyor. En azından tanıklar dinlendi. Ben de yaşadığım olayı tekrardan anlattım. Yaşadıklarım konusunda fazla bir şey anlatmak istemiyorum ama bana şiddet uygulandı. Yüzüme tokat attı. Kendisini terslediğim için bana tokat attı. Ondan sonra bana saldırmaya devam etti. Sonrası zaten kameraya yansıyan şeyler. Sürekli saldırmaya devam etti, kendimi zar zor kurtardım. Ve sonunda kurtuldum. Bu olaydan sonra dövüş sporu eğitimi almaya başladım. Aksi taktirde kadına şiddetin önüne geçeceğimize inanmıyorum."