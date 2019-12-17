Advertisement

Aile hekimi, hasta yakınlarınca darp edildi		 
Blender ve Tost Makinelerinde %40'a varan indirim		 
Fuat Oktay'dan 'FETÖ borsası' iddialarına yanıt		 
Başkan, Valiliğe başvurdu, '9 ayımı denetleyin' dedi		 
Matematikte yeni buluş: Adem Teorisi		 
El frenini indiren köpek araçla birlikte havuza düştü Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadın akademisyene 'darp' davasında karşılıklı suçlamalar

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Sezgin Kondal'ın aynı fakültede araştırma görevlisi olan Jale Aylin Çelik'i darbettiği suçlamasıyla açılan davada, taraflar birbirlerini suçladı. Çelik, "Bu olaydan sonra dövüş sporu eğitimi almaya başladım. Aksi taktirde kadına şiddetin önüne geçeceğimize inanmıyorum" dedi.
 17 Aralık 2019 20:47
Yazdır
Kadın akademisyene 'darp' davasında karşılıklı suçlamalar

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 13 Haziran günü yaşanan olayda, iddiaya göre yemekhanede öğrencileriyle birlikte oturan Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Jale Aylin Çelik'in yanına, Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Sezgin Kondal geldi. Kondal, "Burada ne oluyor? Olay ne?" diyerek, Çelik'in üzerine yürüdü. Çelik de "Yürü git, işine bak" dedi. İkili arasında çıkan tartışmada Kondal, Çelik'i itti. Yaşanan karmaşa sırasında da tekme ve tokat attı. Araya girenler, Kondal'ı dışarı çıkardı. Olay yemekhanedeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Önce Jale Aylin Çelik, ardından da Sezgin Kondal, şikayetçi oldu.

Edirne 8'inci Asilye Ceza Mahkemesi'nde Sezgin Kondal hakkında, 'basit yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, Jale Aylin Çelik hakkında da 'basit yaralama ve hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında, müşteki-şüpheliler Çelik ve Kondal, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Savunması alınan Sezgin Kondal, suçlamaları kabul etmeyerek Jale Aylin Çelik'in kendisini tırmalayarak, darbettiğini söyledi. Kendisi gibi akademisyen olan eşi Filiz Kondal'ın da olay sırasında yanında bulunduğu anlatan Kondal, "Eşim kesinlikle Jale Aylin Çelik'e vurmadı. Bana hakaret etti, eşime saldırdı" dedi.

'NE GÜLÜYORSUN, YARAN MI VAR?'

Jale Aylin Çelik ise, Filiz Kondal'ın gülerek yanından geçtiğini iddia ederek, "Ne gülüyorsun" diye sorduğunda "Yaran mı var?" diye sataştığını, ardından da eşi olan Sezgin Kondal'ın gelip, kendisini darbettiğini söyledi. Çelik, "Ben öğrencilerimle birlikte sınav öncesi oturuyordum. Bu sırada Filiz Kondal, yanımdan gülerek, geçti. Bir süre sonra yüzüme imalı bakıp gülerek, tekrar geçti. Kendisine 'Neden gülüyorsun' diye sorduğumda, 'Yaran mı var?' dedi ve gitti. Bir süre sonra eşi Sezgin gelerek bana saldırdı. Beni darbetti. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Çelik'in tanıklarının dinlendiği duruşma ertelendi.

'SÜREKLİ SALDIRDI'

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Jale Aylin Çelik, şunları söyledi:

"Tanıklar dinlendi. Umarım karşı taraf hak ettiği cezayı alacaktır. Bugünkü süreçte durum lehimize gibi duruyor. En azından tanıklar dinlendi. Ben de yaşadığım olayı tekrardan anlattım. Yaşadıklarım konusunda fazla bir şey anlatmak istemiyorum ama bana şiddet uygulandı. Yüzüme tokat attı. Kendisini terslediğim için bana tokat attı. Ondan sonra bana saldırmaya devam etti. Sonrası zaten kameraya yansıyan şeyler. Sürekli saldırmaya devam etti, kendimi zar zor kurtardım. Ve sonunda kurtuldum. Bu olaydan sonra dövüş sporu eğitimi almaya başladım. Aksi taktirde kadına şiddetin önüne geçeceğimize inanmıyorum."

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2'si kadın otobüs şoförü, 48 zanlı adliyeye sevk edildi
16 Aralık 2019 23:00		 Polis kurye olup takip etti, tamirci olup yakaladı
16 Aralık 2019 21:42
1,5 milyon liralık vurgun yapan 7 şüpheli yakalandı
16 Aralık 2019 20:07		 'İntihar' diye kapatılan dosya yeniden açıldı!
15 Aralık 2019 16:26
350 bin dolar çalan kadın ve torunu yakalandı
14 Aralık 2019 23:21		 Rabia Naz'ın kıyafetlerinde lastik izi bulundu
14 Aralık 2019 21:30
Eski Bakanı dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı
14 Aralık 2019 15:07		 Tarihi eserleri internet üzerinden satışa çıkardı
12 Aralık 2019 23:36
Deniz Su'nun ameliyatta ölümünde ihmal iddiası
12 Aralık 2019 21:41		 Kuyumcu soyguncusu: Zevk için yaptık
12 Aralık 2019 21:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:08 - AK Parti'li İlçe Başkanı görevinden istifa etti22:03 - Cep telefon sipariş etti, paketi açınca şoku yaşadı21:58 - Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki!21:53 - Trabzon'da minibüs ile tır çarpıştı: 3 ölü, 18 yaralı21:48 - Emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı21:43 - KOSGEB desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu21:38 - Türkkan'ın 'kim bu sarıklı' dediği kişi şehit babası çıktı21:33 - Pansiyonda kalan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı21:28 - Belediye Başkanı, hem şoförlük yaptı hem halkı dinledi21:23 - Aile hekimi, hasta yakınlarınca darp edildi
21:18 - Fuat Oktay'dan 'FETÖ borsası' iddialarına yanıt21:14 - 'Doktora danışmadan ek gıdaya başlanılmamalı'21:09 - '100'den fazla yazma eser dijital ortama aktarıldı'21:05 - Kanal İstanbul'dan geçen gemilerden 150 bin dolar mı alınacak?21:01 - Çikolata ve peynir çocuklarda migren yapabilir20:56 - TBMM'ye gelen dilekçeler tek çatı altında toplanmayacak20:51 - Balıkesir depreminin psikolojik boyutunu irdelediler20:47 - Kadın akademisyene 'darp' davasında karşılıklı suçlamalar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine büyük zam
TÜİK, asgari ücret için kritik rakamı verdi
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi
Dönemin Emniyet Müdürü: Zekeriya Öz'ü dövecektim, kaçtı.
Topyekün çürüme... Memur olsam daha da çalışmam!
2019 yılının en büyük FETÖ operasyonu
Güvenlik soruşturmalarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, liyakatli personel alacakmış!
Sözcü Gazetesi, televizyon kanalı satın aldı
LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene hapis cezası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akıllı telefon 2
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 2
maskov87 5
dedemin insanları 1
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 2
bebeklerin reklam izlemesi 2
Abbiiee 2
max kruse 1
ajda pekkan mobilya reklamı 2
naim süleymanoğlu 2
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Jandarma Genel Komutanlığı 19 memur alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 94 sözleşmeli personel alacak
TCDD 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Foça Bakım Onarım İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi ALım İlanı
Rize Çayeli Belediyesi 3 İşçi Alacak
Osmaniye Özidaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam