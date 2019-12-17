Pansiyonda kalan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı
|17 Aralık 2019 21:33
|Yazdır
Bolu'da pansiyonda kalan 7 öğrenci, grip şikayetiyle hastanede tedavi altına alındı.
Karaçayır Mahallesi'ndeki bir lise pansiyonunda kalan öğrencilerden 7'si, görevli öğretmenlerine mide bulantısı, baş dönmesi ve yüksek ateş şikayetinde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine pansiyona gelen sağlık ekipleri, öğrencileri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grip olan 7 öğrencinin hastalıklarının artması üzerine öğretmenlerinden yardım istediğini belirterek, öğretmenlerin de yardım çağrısıyla öğrencilerin ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını kaydetti.
Tepe, tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve serum takılmasının ardından pansiyona döneceklerini bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AK Parti'li İlçe Başkanı görevinden istifa etti
17 Aralık 2019 22:08
|Matematikte yeni buluş: Adem Teorisi
17 Aralık 2019 19:39
|Yozgat'ta sınav yoğunluğu kazaya neden oldu
14 Aralık 2019 21:56
|Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti
13 Aralık 2019 10:38
|Çorum'daki zehirlenme olayı hakkında adli ve idari soruşturma başladı
12 Aralık 2019 12:50
|Gazeteci'ye verilen tazminat için 'ifade ve basın özgürlüğünün ihlali' kararı
12 Aralık 2019 12:47
|Bolu Dağı Tüneli, yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak
11 Aralık 2019 22:08
|Cemal Kaşıkçı cinayetinde kritik gelişme!
10 Aralık 2019 23:00
|'289 darbe davasının 271'i karara bağlandı'
10 Aralık 2019 11:24
|Tunceli'de 1'i adliye çalışanı, 4 şüpheli gözaltında
09 Aralık 2019 20:23