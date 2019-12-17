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KOSGEB desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kasiyer olarak başladığı kasapta mesleği öğrenen Fatma Canbolat (35), KOSGEB hibesiyle kendi işyerini açarak ilçenin ilk kadın kasabı oldu. Kendisini kasap olarak ilk görenlerin şaşırdığını belirten Canpolat, Ben asıl niyetim ve amacım kadınların bu dünyada her işi istediklerinde hayal ettiklerinde başaracaklarını ispatlamaya çalışıyorum. Bir nevi kadılarımızın önünü açmaya çalışıyorum. Erkek egemen bir dünyada değiliz, biz kadın olarak sadece dövülmek ve şiddet için yaratılmadık. Biz başarılar için de varız. Biz aslında çok güçlü insanlarınız dedi.
 17 Aralık 2019 21:43
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KOSGEB desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kasiyer olarak başladığı kasapta mesleği öğrenen Fatma Canbolat (35), KOSGEB hibesiyle kendi işyerini açarak ilçenin ilk kadın kasabı oldu. Kendisini kasap olarak ilk görenlerin şaşırdığını belirten Canpolat, Ben asıl niyetim ve amacım kadınların bu dünyada her işi istediklerinde hayal ettiklerinde başaracaklarını ispatlamaya çalışıyorum. Bir nevi kadılarımızın önünü açmaya çalışıyorum. Erkek egemen bir dünyada değiliz, biz kadın olarak sadece dövülmek ve şiddet için yaratılmadık. Biz başarılar için de varız. Biz aslında çok güçlü insanlarınız dedi.

Saray'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Fatma Canbolat, 5 yıl önce kasiyer olarak işe başladığı kasapta mesleği öğrendi. Canbolat, KOSGEB'ten aldı 23 bin liralık hibe ile kendi 1.5 yıl önce kendi kasabını açarak ilçenin ilk kadın kasabı oldu. Zamanla kasaplığı eşine de öğreten Canpolat, mesleğini severek yaptığını belirterek, Kadınların yapamayacağı ya da başaramayacağı hiç bir iş yok. Kasapta çalışırken kasaya bakıyordum. Orada yanımızda çalışan ustalar vardı. Onlara bakarak öğrendim. Merakım varmış nasıl yapıyorlar, eti nasıl sıyırıyorlar. Bir gün kendim kaldım tezgah arkasında yavaş yavaş başladım bu işe daha sonrada kendimi geliştirerek çalışmayı bırakmayarak bu günlere geldim dedi.

'MÜCADELEYLE BURAYA KADAR GELDİM'

Canbolat, kendisini kasap olarak ilk görenlerin şaşırdığını ve iyi tepkiler aldığını belirterek, Ben asıl niyetim ve amacım kadınların bu dünyada her işi istediklerinde hayal ettiklerinde başaracaklarını ispatlamaya çalışıyorum. Bir nevi kadılarımızın önünü açmaya çalışıyorum. Erkek egemen bir dünyada değiliz, biz kadın olarak sadece dövülmek ve şiddet için yaratılmadık. Biz başarılar için de varız. Biz aslında çok güçlü insanlarınız. Hayal edip başarıp bu günlere gelebiliyoruz biz. Ben daha önce beş yıl başka bir kasapta çalıştım. Çalışırken herkesin bir hayalleri de vardır bu dünyada. Binim de hep içim de olan kendi işimi yapmak, kendi işimin başında durmaktı. Bunun içinde bazı yollardan geçmem gerekiyordu. Mücadele ile buraya kadar geldim diye konuştu.

MESLEĞİ EŞİNE DE ÖĞRETTİ

İş yerini açtıktan sonra eşine de kasaplığı öğrettiğini kaydeden Canbolat, Önce işi öğrenmek için çok çaba sarf ettim. Bedenen, ruhen, psikolojik olarak, her türlü. Çünkü bir şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz. İnsanlara bir şeyleri kanıtlamak çok zor oluyor. Çalıştım mücadelemi ettim. 'Bende varım' dedim, bir kadın olarak. Sağ olsun eşimde bana bu konuda çok destek oldu. Benim önüme geçip, beni bastırıp 'kadının yeri evidir' deyip baskı yapmadı. 'Senin arkandayım, birlikteyiz' dedi. Hayat ortaklığımız iş hayatımıza da devam ediyor. Bizim en iyi iş arkadaş ve en iyi evli çift olarak olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bizde baskı yok. Bizde bir birimize destek var. Çok paralar kazanmak değil derdim. Sadece var olduğumuzu ispatlamak. Bizim işimiz, güç isteyen bir iş. Bakıldığında gerçekten bir erkek işi fiziki olarak. Dışarıdan gelen insanların dikkatini çekiyor. Özellikle İstanbul'dan gelen müşteriler şaşırıyor. Ama sonra daimi müşterim oluyor dedi.

'EŞİM, USTAM OLDU'

Eşinin böyle bir işe girmesiyle çok mutlu olduğunu belirten Bülent Canbolat da, Kesinlikle ilk ustam diyebilirim. Bu mesleğe başladığım da hiçbir şey bilmiyordum. Daha sonra eşimin yanında öğrendim. Kendimiz de araştırarak günümüz internet ortamın da bir çok şeyi araştırarak görebiliyoruz. Mücadele ettik. Gerçekten bu işi öğrenmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Başarılı olduğumuza inanıyorum. Eşimle gurur duyuyorum. Her zaman arkasındayım. İkimiz el ele verdik. İlk başta günümüz şartlarında çekindik. Eşim benden daha özgürdü ve daha istekliydi. Keşke daha önce bunu yapsaymışız dedi.

'ERKEK, KADIN AYIRT ETMEMEK GEREKİYOR'

Saray'ın ilk kadın kasabının müşterilerinden Pınar Hepgüven, Bence kadınların gücü, bence çok güzel bir duygu. Çünkü kadınların bu dünyada yapamayacağı bir şey yok. İnsanları erkek, kadın ayırt etmemek gerekiyor. Kadınlar bir nebze daha becerikli her iş onların üzerinde. Çocuk ev yemek hepsi. Ben Fatma hanımla çok gurur duyuyorum. İlk gördüğümde şaşırdım. Çünkü bu erkek işi diye adlandırılıyor. Burada kocaman etler. Çok güzel bir duygu benim için. Çok rahatla gelebileceğim bir ortam. Geldiğiniz zaman iki güler yüz. Buradan alış veriş yapıyorum ve çok memnunum dedi.

GÖRÜNTÜ DÖ

DHA
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