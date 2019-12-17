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'Diyanetteki atamalarda sendikal çekişmeler görüyoruz'

MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım:- "Diyanetteki atamalarda maalesef sendikal çekişmeleri görüyoruz. Liyakate göre atamalar yapılmalıdır"
 17 Aralık 2019 22:13
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'Diyanetteki atamalarda sendikal çekişmeler görüyoruz'

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların 2020 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Genel Kurulda, bütçeler üzerinde MHP Grubu adına konuşmalar yapıldı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türk milletinin, son yıllarda çok zorlu ve çetin günlerden geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin işgal girişimine maruz kaldığını ifade eden Kalaycı, "Terör saldırıları, şehirlerimizde patlatılan bombalar, isyan denemeleri, darbe girişimi, ekonomimizi çökertme teşebbüsleri milli bekamızın ciddi tehlikelerle karşı karşıya kaldığını gözler önüne sermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimini asla unutmayacak ve unutturmayacağız." dedi.

Kalaycı, Türk milletinin, Türkiye'ye yönelik tehlike ve riskleri, bekası üzerinde oynanan oyunları ve yönetim sistemindeki sorunları görerek, 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni onayladığını, geleceğini bu sistemin ruhuna göre planladığını kaydetti.

"Yetkilerin tek kişiye verildiği, Meclisin etkisizleştiği ve itibarsızlaştığı, yargının tarafsız ve bağımsız olmadığı" yönünde algı operasyonu yapıldığına işaret eden Kalaycı, "Klişe ve şablon ezberlerle 'rejim değişikliği', 'ucube sistem' gibi ithamlarda bulunarak sonuç alacaklarını sananlar yine büyük bir yanılgı içindedir. Yeni sistemi itibarsızlaştırmak isteyenler millet nezdinde ancak kendi itibarlarına zarar verirler, olan da budur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sahibi aziz milletimizdir." ifadelerini kullandı.

- "Son haçlı seferi 15 Temmuz gecesi yapıldı"

MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, "Türkiye'ye son haçlı seferi, 15 Temmuz gecesi yapıldı." dedi.

Bunun iyi irdelenmesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Haçlılar, bir haçlıyı telef etmediler, 1 lira para harcamadılar. İnsanımızı devşirdiler, kendilerine kul köle ettiler. Parayı da bizden topladılar ve bir gecede ülkemizi zapt etmeye kalktılar." diye konuştu.

Yıldırım, "15 Temmuz gecesi haçlı seferlerine ilk postayı atan, alayına 'dur' diyen ve ilk demeci veren siyasi liderin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli" olduğunu belirterek, "Bitmemiştir. Ne FETÖ biter ne de haçlı seferi ama şekil değiştirir." ifadesini kullandı.

"Haç ile hilalin mücadelesinin ancak kıyamette biteceğini" vurgulayan Yıldırım, toplu, tüfekli ve tanklı haçlı seferlerinin yerine beşinci kol faaliyetleriyle yeni haçlı seferlerinin başladığına işaret etti.

İslam'ın iyi anlatılması, terör örgütlerine eleman sağlayan yerlerin iyi tespit edilmesi gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Bu konuda birinci görev Diyanet'e düşer. Birçok yerde merdiven altı Kur'an kursları görüyoruz. Ne idüğü belirsiz İslami vakıflar, dernekler görüyoruz. Hepsinin altından bir gün cinsel istismar çıkıyor, bir gün değişik bir şey çıkıyor. Onun için Türkiye'de Diyanet'in bu tür vakıflara, bu tür merdiven altı Kur'an kurslarına müdahale etmesi ve bunların önüne geçmesi gerekir." değerlendirmelerinde bulundu.

- "Yarım imam dinden, yarım doktor candan eder"

Diyanet İşleri Başkanlığından personel talepleri olduğunu anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"İmamın vekili, imamın aslı olmaz, imam imamdır. Yarım imam dinden, yarım doktor candan eder. Diyanet işlerinde 'vekil imam', 'sözleşmeli imam' ve benzeri imam tabirlerinin kullanılmasını kabul etmiyoruz ve bütün Diyanet personelinin, kadrolu Diyanet personeli olmasını talep ediyoruz. Diyanet'teki atamalarda maalesef sendikal çekişmeleri görüyoruz. Liyakate göre atamalar olmalıdır. Diyanet İşleri Başkanından, yetkililerden talebimiz budur."

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, modern bir savunma sanayi alt yapısının oluşturulması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin günün ilerisinde teknik imkan ve kabiliyetlere kavuşturulması ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

İnsan sayısına dayanılarak askeri caydırıcılığın sağlanması ve sürdürülmesi imkanının artık bulunmadığını vurgulayan Vahapoğlu, "Türkiye evrensel düşünmek ve hareket etmek zorundadır. Küresel ve bölgesel politikaları etkileyebilecek şekilde güç ve söz sahibi olmak zorundayız. Türk olmamız, İslam dünyasının kontrol edilemeyen tarihi gücü olmamız ve Anadolu coğrafyasını vatanlaştırmış olmamız bunu gerektirmektedir." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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