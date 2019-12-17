Teröristleri yakalatacak bilgiye 1 milyon dolar ödül
|17 Aralık 2019 22:36
|Yazdır
Türkiye, Avustralya'nın Sydney kentinde 17 Aralık 1980'de JCAG mensubu Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever'e ait dosyayı Avustralya'nın bugün yeniden açmasını memnuniyetle karşıladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ASALA, JCAG ve ARA adlı Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 1973'ten bu yana 31'i diplomat ve aile üyeleri olmak üzere 58 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği vurgulandı.
Yabancılar dahil bu sayının 77 olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Bu saldırılar sonucunda yüzlerce kişi de yaralanmıştır. Saldırıların gerçekleştiği Batılı ülkelerdeki soruşturmaların büyük çoğunluğu sonuçsuz kalmış ve davalar faili meçhul olarak kapatılmıştır. Aziz şehitlerimizin 39. ölüm yıl dönümlerinde faillerinin yakalanması için Avustralya'da ilk kez terörizmle bağlantılı bir saldırıda 1 milyon Avustralya doları ödül konulmuştur. Geç de olsa adaletin sağlanacağı umudunu doğuran bu karar, şehitlerimizin yakınlarının acısını bir nebze olsun azaltabilecektir."
Açıklamada, şehit diplomatların dava dosyalarının kapatıldığı diğer ülkelerden de en kısa zamanda benzer adımları atmalarının beklendiği kaydedildi.
- Teröristleri yakalatacak bilgiye 1 milyon dolar ödül kondu
Arıyak ve Sever'in görevlerinin başında şehit edilişlerinin 39'uncu yıl dönümü vesilesiyle saldırının düzenlendiği Türkiye'nin Sydney Başkonsolosluğu rezidansının önünde bugün yapılan anma töreninin ardından konuşan Güney Galler Eyalet (NSW) Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Walton, şehit diplomatların katillerini yakalamak için NSW Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Birimi bünyesinde özel bir ekip kurulduğunu açıkladı.
Soruşturmanın Sydney'deki Ortak Terörle Mücadele Ekibi tarafından yeniden ele alınacağını belirten Walton, Türk diplomatların katiline götürecek bilgiye verilecek ödülün 250 bin dolardan 1 milyon dolara (yaklaşık 4 milyon lira) çıkarıldığını söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|18 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
18 Aralık 2019 00:02
|AK Parti'nin üye sayısı 10 milyon 211 bine ulaştı
17 Aralık 2019 22:41
|Kılıçdaroğlu'ndan 'Urla Belediye Başkanı' açıklaması
17 Aralık 2019 22:30
|'Diyanetteki atamalarda sendikal çekişmeler görüyoruz'
17 Aralık 2019 22:13
|Türkiye'den ABD Kongresi'ne savunma bütçesi tepkisi
17 Aralık 2019 21:58
|Türkkan'ın 'kim bu sarıklı' dediği kişi şehit babası çıktı
17 Aralık 2019 21:38
|Belediye Başkanı, hem şoförlük yaptı hem halkı dinledi
17 Aralık 2019 21:28
|Fuat Oktay'dan 'FETÖ borsası' iddialarına yanıt
17 Aralık 2019 21:18
|'100'den fazla yazma eser dijital ortama aktarıldı'
17 Aralık 2019 21:09
|Kanal İstanbul'dan geçen gemilerden 150 bin dolar mı alınacak?
17 Aralık 2019 21:05