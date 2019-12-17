AK Parti'nin üye sayısı 10 milyon 211 bine ulaştı

Sezai Erhan

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu "Gelecek Partisi"nin programını kamuoyuyla paylaşırken eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın partisi için geri sayım başladı. Davutoğlu ve Babacan'ın AK Parti'den kopuşları en çok Erdoğan muhalifleri cephesini sevindirdi. Muhalifler, "AK Parti çok fazla üye kaybetti" derken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verileri tam tersini söyledi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sitesinde yer alan 16 Aralık 2019 tarihli son verilerde partinin üye sayısı 10 milyon 211 bin 596 olarak belirtildi. 22 Kasım 2019 tarihinde ise AK Parti'de üye sayısı 9 milyon 816 bin 987 olarak açıklanmıştı. AK Parti kurmayları, AK Parti'deki üye sayısının son 22 günde 394 bin 609 artmasının nedenini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Teşkilatlara üye çalışması yapalım" çağrısına bağladı.

Yeni Akit