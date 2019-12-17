Zehirlenme şüphesiyle 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen öğrencilerden 8'i taburcu edildi
|17 Aralık 2019 22:46
|Yazdır
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir ortaokulda 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
İlçedeki bir ortaokulda 18 öğrencide mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine, okul idaresi öğrencileri devlet hastanesine götürdü.
Öğrencilerden 8'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, müşahede altında tutulan diğer öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Polisler bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti
17 Aralık 2019 23:42
|Odun ateşi karşısında kızaran lezzet 'kaz tiridi'
17 Aralık 2019 23:27
|Devletten 30 bin lira hibe aldı hayatı değişti
17 Aralık 2019 23:12
|Cep telefonu sipariş etti, paketi açınca şoku yaşadı
17 Aralık 2019 22:03
|KOSGEB desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu
17 Aralık 2019 21:43
|Pansiyonda kalan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı
17 Aralık 2019 21:33
|Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım
17 Aralık 2019 20:35
|Mühendisliği bıraktı, tavuk çiftliği kurdu
17 Aralık 2019 20:23
|Hayatını kaybeden İlçe Müftüsü toprağa verildi
17 Aralık 2019 19:47
|Annesinin terk ettiği 3 aylık bebek koruma altına alındı
17 Aralık 2019 19:03