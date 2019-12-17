Rektör Karadağ'dan yanan konakla ilgili açıklama

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, geçtiğimiz günlerde yanan Ağvanlıoğlu Hacı Aziz Efendi Konağı ile ilgili çıkan 'Yanan bina Yozgat Bozok Üniversitesine devredildi ve üniversite binaya sahip çıkmadı' haberlerine ilişkin, konağın resmiyette üniversiteye devrinin gerçekleşmediği açıklamasını yaptı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Karadağ, yaptığı açıklamada eski MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nun babasına ait olan ve geçtiğimiz günlerde yanan Ağvanlıoğlu Hacı Aziz Efendi Konağı ile ilgili kamuoyunda çıkan 'Yanan binanın Yozgat Bozok Üniversitesine devredildiği ve üniversitenin binaya sahip çıkmadığı' yönündeki haberlere açıklık getirdi. 2011 yılında Bozok Üniversitesi Rektörü İnci Varinli ile Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ile yapılan bağışlama sözleşmesini hatırlatan Rektör Karadağ, "İki tarafça imzalanmasını izleyen 2 ay içinde taşınmazın Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Bozok Üniversitesi'ne bağışlanmasıyla ilgili resmi işlemleri tamamlamayı taahhüt eder" maddesinde iki ay içinde resmi işlemlerin gerçekleşmediğini ve sözleşmenin hukuki anlamda geçerliliğinin olmadığını vurguladı.

Rektör Karadağ, "2011 yılından bu tarafa geçen zaman dilimine baktığımızda bu sözleşme hükmünü yitiriyor yani bir devir söz konusu değil. O taşınmazın, Yozgat Bozok Üniversitesine devri söz konusu değil. İhsanoğlu ailesi tarafından yayımlanan basın açıklamasında da yanan yerin Yozgat Bozok Üniversitesine devredildiği halde oraya sahip çıkılmadığı ibaresi var. Bu hukuki anlamda da doğru değil gerçekleri de yansıtmıyor" dedi.

Dönemin Rektörü Prof. Dr. İnci Varinli'nin devredilmek istenen yerin uzaklığı sebebiyle kampus alanı içerisine Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Araştırma Merkezi'nin yapıldığını kaydeden Rektör Karadağ, "O dönemlerde üniversiteye devredilmek istenen yerle, Ekmeleddin Bey, kendi kitaplarını, değerlerini, tablolarını orada sergilesin bir kültür sanat evi olsun diye düşülüyordu. Fakat İnci Hanım, devredilmek istenen yer, bizim kampus alanına uzak bir yerde. Biz aslına uygun bir yer yapalım ve eserlerinizi orada sergileyelim demiş. Ona istinaden de böyle bir binanın kampus alanı içerisine yapılması girişiminde bulunulmuş. Bu binanın A'dan Z'ye bütün harcamaları devletimiz tarafından yapılmış. Akabinde de burası yapıldı ve buraya çeşitli aralıklarla Ekmeleddin Bey kitaplar gönderdi. Dolayısıyla 2011 yılındaki üniversite ile imzalanan sözleşmenin hukuki anlamda hiçbir geçerliliği yok. Oradaki gayrimenkulün devri de zaten gerçekleşmemiş. Yozgat Bozok Üniversitesi bu işin hiçbir tarafında değil, başlangıç itibariyle bir sözleşme yapılmış o sözleşmeye istinaden Ekmeleddin Bey'e bir değer atfedilerek onun eserlerinin yaşatılması ve istifade edilmesi amaçlı kampus alanına Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Araştırma Merkezi'nde bir bina yapılmış" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Karadağ, kampus alanı içinde bulunan Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Tarih ve Kültür Araştırma Merkezi'nin aktif bir şekilde kullanılamadığını belirterek, "Ben İhsanoğlu ailesine çağrıda bulunuyorum. Kalan eserlerini merkezimize göndersin, beraber buranın açılışını yapalım. Burayı öğrencilerin, akademisyenlerin bütün halkın istifadesine sunalım. Yani şehirde şu anda neredeyse kullanılmaz derecede olan bir binanın üniversiteye devri ile ilgili devredilmiş bile olsa bizim oraya bir tasarrufumuz olamaz, öyle de bir imkanımız yok. Bunu önermeye gerek yok ama yanan yerin, belediyemizce ve valiliğimizce yaşatılmasına yönelik yeniden restore edilmesi ve sanat evi gibi kullanılması çalışması gerçekleştirilebilir. Bizim için araştırma merkezi, Ekmeleddin Bey'in gönderdiği eserlerden, kaynaklardan yararlanmamız açısından en ideal ortam. Bütün eserlerini buraya gönderebilir, onun istediği şekilde aslına uygun sergileyelim. Açılışını birlikte beraberce yapalım. Burayı bütün Yozgatlı hemşerilerimizin hizmetine sunalım. İhsanoğlu ailesine bunu öneririm" ifadelerini kullandı.

(AD-ÖZ-Y)

17.12.2019 23:05:21 TSI

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