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HAVELSAN: Siber güvenlikte dünyanın gerisinde değiliz

HAVELSAN Genel Müdürü Atalay, "Siber güvenliğin günümüzde en önemli ulusal güvenlik unsuru olduğu düşünüldüğünde, önemli işler ortaya koyduğumuz söylenebilir. Bu noktada dünyanın gerisinde değiliz." dedi.
 17 Aralık 2019 22:57
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HAVELSAN: Siber güvenlikte dünyanın gerisinde değiliz

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından "Uygulamalı Siber Güvenlik Eğitimi" gerçekleştirildi.

Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) uzmanları tarafından uygulamalı olarak verilen eğitim programının açılışında konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, HAVELSAN'ın hem yurt içinde hem de yurt dışında askeri, kamu ve özel sektör için özgün sistemler geliştiren lider bir teknoloji firması olduğunu söyledi. Firma hakkında bilgi veren Atalay, şöyle devam etti:

"HAVELSAN, Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz için komuta kontrol ve savunma teknolojileri üretiminin yanı sıra her türlü kara, deniz, hava platformu için yerli katkı oranı yüksek simülatörler sağlamaktadır. HAVELSAN, tasarladığı ve ürettiği ülke ve siber güvenlik sistemleriyle kesintisiz ve güvenli hizmetin de çözüm ortağıdır. Siber güvenliğin günümüzde en önemli ulusal güvenlik unsuru olduğu düşünüldüğünde, önemli işler ortaya koyduğumuz söylenebilir. Bu noktada dünyanın gerisinde değiliz. Önemli çalışmalar yapmakta ve her geçen gün kendimizi geliştirmeye devam etmekteyiz."

"Siber saldırı tehditlerin yüzde 80'i iç, yüzde 20'si ise dış kaynaklıdır"

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol ise "Kriptoloji ve Siber Güvenlik" başlıklı sunum yaptı. Savaşlar için güç gerektiğini ve ulusal hedeflere ulaşmak için 7 farklı güç unsurunun kabul edildiğini aktaran Şenol, şunları söyledi:

"Bunlar insan gücü, coğrafi güç, ekonomik güç, politik-idari güç, psiko-sosyal güç, bilimsel güç ve askeri güçtür. Bence bunlara eklenmesi gereken sekizinci ulusal güç unsuru da siber güç olmalıdır. Siber ortamda sahip olunan bilişim sistemleri ve alt yapılarıyla bunların etkin olarak kullanılması yeteneği diğer güç unsurlarıyla veya tek başına kullanılarak ulusal hedef ele geçirilebilir. Araştırmaların ve tespitlerin sonucu çok ilginç, siber saldırı tehditlerin yüzde 80'i iç, yüzde 20'si ise dış kaynaklıdır. Siber saldırıya herkes uğramıştır. Bunların bir kısmı bunun farkındadır. Bir kısmı ise farkına dahi varamamıştır." ifadelerini kullandı.

"Siber alanda bir savaş hali yaşanmaktadır"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise geçmişe göre muharebe şartlarının değiştiğini ve dijital dönüşümle siber güvenliğin büyük önem kazandığını anlattı. Ekonomik ve teknolojik gelişmeler de dikkate alındığında siber güvenliğin öneminin artığına işaret eden Uzun, "Bu konuya önem verilmezse ortaya konulan her çaba boşa gitme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Son yıllarda artan siber saldırılarla ülkeler, büyük şirketler ve savunma güçleri ciddi anlamda zararlar görmektedir. Tabiricaizse siber alanda bir savaş hali yaşanmaktadır diyebiliriz." dedi.

Uzun, ülkede siber güvenlik alanında önemli çalışmalar yapıldığına dikkati çekerek "Ülkemizde yaşanabilecek bir siber saldırıyı engellemek veya verebileceği hasarı en aza indirmek için çok ciddi çalışmaların yürütüldüğünü yakinen biliyorum. İşte bu noktada HAVELSAN da bu çalışmaların tam ortasında önemli hamleler yapmaktadır." dedi.

Anadolu Ajansı
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