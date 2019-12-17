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Aksaray Üniversitesi çevre duyarlılığıyla örnek oldu

"Yeşil Ölçüm" sıralamasında, Türkiye'nin en yeşil 4'üncü devlet üniversitesi olan Aksaray Üniversitesi, Sıfır Atık Projesi'nin tüm koşullarını yerine getirdi.
 17 Aralık 2019 23:02
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Aksaray Üniversitesi çevre duyarlılığıyla örnek oldu

Dünyanın seçkin üniversitelerinin kampüslerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric (Yeşil Ölçüm) sıralamasında, "Türkiye'nin en yeşil 4'üncü kampüsü" olan Aksaray Üniversitesi (ASÜ), çevreye duyarlılığıyla örnek oldu.

Endonezya Üniversitesi tarafından her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl 780 üniversitenin değerlendirmeye alındığı GreenMetric sıralaması, kampüslerde altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim alanları baz alınarak yapılıyor.

GreenMetric değerlendirmesine ilk defa katılan ASÜ, toplam 5 bin 925 puanla, İstanbul Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin ardından Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında 4'üncü sırada yer aldı.

"Türkiye'de üniversiteler uzunca bir süredir bu listede yer alabilmek için uğraşıyor"

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GreenMetric değerlendirmesinin üniversiteler için çok önemli olduğunu söyledi.

Üniversiteleri sürdürülebilirlik olgusu kapsamında değerlendirmek ve bu yönde kampüslerin gelişimini sağlamak amacıyla yapılan sıralamada ilk kez yer alan ASÜ'nün listeye üst basamaklardan giriş yaptığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Türkiye'de üniversiteler uzunca bir süredir bu listede yer alabilmek için uğraşıyor. Biz bu yıl tereddüt içerisindeydik, müracaat etme noktasında. Çünkü, listeye girebilme konusunda bir kanaatimiz yoktu. En azından nerede olduğumuzu görmek ümidiyle başvuruyu yaptık. Çok şükür Türkiye'de başvuran kamu üniversiteleri içerisinde ilk 4'te yer aldık. Türkiye'deki sıralamamızın tahminimizden daha iyi olduğunu da fark etmiş olduk."

Şahin, çevreci bir üniversite oluşturmak adına atılması gereken her adımı titizlikle takip ettiklerini ve yerine getirdiklerini vurguladı.

"Öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 60'ı aktif bisiklet kullanıcısı"

GreenMetric'de çok sayıda parametreye bakılarak bir sıralama yapıldığını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Kampüs içerisindeki ulaşım bunlardan bir tanesi. Merkez kampüsümüzde yaklaşık 18 bin öğrencimiz var. Öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 60'ı aktif bisiklet kullanıcısı. 2,5 yıl önce kampüs alanında bisikletli ulaşıma geçmiştik. Kampüsümüzün 8 ayrı yerinde akıllı bisiklet istasyonu var. Öğrencilerimizden 10 bini aktif bisiklet kullanımına kayıtlı. Dolayısıyla hem çevreyi kirletmemiş oluyoruz hem de gideceğimiz yere hızlıca ulaşabiliyoruz. Diğer bir parametre de sıfır atık projesi. Biz şu anda bir kamu kuruluşundan beklenen şartların tamamını yerine getirmiş durumdayız. Göreve geldikten sonra ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdik. Geçtiğimiz 4 yıl içerisinde yaklaşık 357 bin metrekarelik bir alanı yeşillendirdik. Bu alana 20 bin fidan diktik."

Şahin, ASÜ'nün bundan sonraki hedefinin, sıralamadaki yerini daha yukarılara taşımak, kampüsle sürdürülebilir yaşam alanları haline getirmek olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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