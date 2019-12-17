Görenler şaştı kaldı: Aralık ayında meyve verdi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçenin Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Kamuran Erol, babasına ait evin bahçesine kışlık sebze tohumu ekmek için çapa yapmaya gittiğinde erik ağacının meyve verdiğini gördü.

Şaşkınlık yaşayan Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Bazı bitkilerin iki kez ürün verdiğini duymuştum ama erik ağacının meyve verdiğini ne gördüm ne de duydum. İnanılır gibi değil.' dedi.

Erol, ağaçtaki meyveyi gören akrabaları ve komşularının da hayrete düştüğünü ifade etti.