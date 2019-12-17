Devletten 30 bin lira hibe aldı hayatı değişti

Van'ın Erciş ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Aşağı Kozluca Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Şerif Yıldız (42), 2 yıl önce evinin yanına sera kurmaya karar verdi.

Maddi imkanı yeterli olmadığı için Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvuran ve 30 bin lira hibe almaya hak kazanan Yıldız, 510 metrekare alanda 2 sera kurdu.

Plastik tünel şeklindeki seralarda paslanmaya karşı galvanizli malzemeler kullanan Yıldız, iklim koşullarına göre yaz döneminde domates salatalık, ilk ve sonbaharda ise turp, tere, roka ve marul yetiştiriyor.

"Artık birikim yapabiliyorum"

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana tarımla uğraştığını, ailesini de bu işten kazandığı parayla geçindirdiğini söyledi.

Aldığı hibe sayesinde tarımı daha iyi koşullarda yapmaya başladığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Tarım Müdürlüğünden eğitimler aldık. Bu sayede daha profesyonel tarım yapabiliyoruz. Önceden tarladan yılda bir kere ürün alırken şimdi az toprakla çok ürün alma şansına kavuştuk. Artık birikim yapabiliyorum. Bu iş sayesinde aileme, çevreme faydam oldu. Tüm genç çiftçilerin bu imkanlardan yararlanmalarını tavsiye ederim. Serada bir yılda 4 ürün alma şansınız oluyor. Bize bu imkanları veren devletimizden Allah razı olsun."

Yıldız, "Bu işi daha da büyütüp, ülke ekonomisine katkı sunmak istiyorum." dedi.

21 milyon 240 bin lira hibe verildi

Tarım İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan da proje kapsamında 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 21 milyon 240 bin liranın genç çiftçilere hibe edildiğini söyledi.

Hakan, şunları kaydetti:

"Kentte 3 yılda 708 kişi Genç Çiftçi Projesi'nden faydalandı. Proje kapsamında 16 sera yaptırdık. Mehmet Şerif Yıldız da projeden faydalanan bir üreticimiz. Sürekli bu üreticilerimizi ziyaret ederek destek olmaya çalışıyoruz. Yerinde kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah bölgedeki diğer gençlere de örnek olur. Böyle başarılı projeleri her zaman destekleyeceğiz. Kırsal alanda istihdam sağlayacak projelerin uygulanması hem ilimiz hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır."