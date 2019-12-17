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Türkiye'deki tüketici sağlığı pazarında 'dönüşüm' talebi

Dünyada tüketici sağlığına yönelik ürün pazarının giderek büyüdüğü belirtilerek, Türkiye'deki küçük işletmelere finansman sağlanarak buraların inovatif gıda işletmesi haline dönüştürülmesi gerektiği bildirildi.
 17 Aralık 2019 23:17
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Türkiye'deki tüketici sağlığı pazarında 'dönüşüm' talebi

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş, AA muhabirine, Türkiye'de sağlıklı gıda tüketimine yönelik gelişmeleri ve bu kapsamda atılması gereken adımları değerlendirdi.

İnsanların artık sağlıklı gıda tüketmek istediğini ama buna erişmekte zorlandığını ifade eden Serttaş, erişememe nedeninin başında ekonomik sıkıntıların geldiğini dile getirdi.

"Dünyada tüketici sağlığına yönelik ürün pazarı giderek büyüyor." diyen Serttaş, özelde ise en hızlı büyüyen pazarın sporcu gıdaları pazarı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tüketici sağlığı alanında iyi bir pazara sahip olabileceğini ifade eden Serttaş, "Ülkemizdeki gıda sektörünün önünde ciddi bir inovasyon hedefi var ama tüketici sağlığı alanında farkındalığın oluşmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Serttaş, Türkiye'nin gıda takviyesi, sporcu gıdaları gibi ürünlerin çoğunun ithalatçısı olduğuna dikkati çekerek, bunların Türkiye'de üretilmediğini bildirdi.

Almanya, İsviçre, Fransa gibi ülkelerin bu alana yatırımlar yaptığını vurgulayan Serttaş, şunları kaydetti.

"Biz ülke olarak bu trendlerin gerisindeyiz. Türkiye ciddi sağlık harcaması yapan, vatandaşına kıymet veren bir ülke. Hasta olduktan sonra çok ilgileniyor. Büyük hastaneler yapılıyor, ilaçlar ucuzlatılıyor, sağlığa erişim güçlü hale getiriliyor. Ülke olarak birçok çalışmamız var ama insanın sağlıklı kalması için yeterli çaba yok. Ülke olarak radarlarımızı yağlı ve şekerli gıdalara odakladık. Bu bir kayıp oluyor. İnsanlar sadece yağlı ve şekerli gıdaları azaltarak sağlıklı olmazlar. Bu enerji dengesidir. Dengeli beslenme, hareketli yaşam iyi besin öğelerine vurgu yapılmadığı zaman biz sağlıklı beslenemeyiz. Sağlık politikalarımızı yağ, tuz, şeker ekseninden, iyi beslenme nasıl olabilir, insanları sağlıklı, proteince zengin nasıl besleyebiliriz, nasıl hareket ettirebiliriz, aktif yaşatabiliriz gibi düşüncelerle politikaları bu tarafa çevirmemiz lazım."

Serttaş, Türkiye'deki gıda sektöründeki finansman durumuna da değinerek, "Ülkemizde bu alandaki işletmelerin çoğu küçük. Bunların gelişmesi için uzun vadede finansman sağlanarak, buralar inovatif gıda işletmesi haline getirilebilir." ifadelerini kullandı.

Bu tarz küçük işletmelerin gelişmesi için yurt dışındaki iyi örneklerle birleştirilerek gelişimine katkı sağlanabileceğini belirten Serttaş "Bu işletmeleri teknoloji transferi yaparak da geliştirebiliriz. Başka türlü bu inovatif sektöre girebilmemiz zor görünüyor fakat para orada." dedi.
Anadolu Ajansı
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