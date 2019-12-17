Odun ateşi karşısında kızaran lezzet 'kaz tiridi'

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kış aylarında yağlanan kazlardan yapılan "kaz tiridi", yörede bir gelenek olarak soğuk gecelerde dost sohbetiyle yeniyor.

Özel olarak beslenen ve kışın yağlandıktan sonra kesilen kazların odun ateşinin karşısında yavaş yavaş kızartılmasıyla yapılan "kaz tiridi" lezzeti kadar görüntüsüyle de iştah kabartıyor.

Ateşin karşısında kızaran kazdan akan yağlarla yapılan bulgur pilavının üzerine kaz etinin konulmasıyla ikram edilen tirit, bulunduğu sofrayı ziyafete dönüştürüyor. Yemeğin ardından semaver çayıyla sohbet, geç saatlere kadar sürüyor.

Çekalan Mahallesi'ndeki işletmesinde müşterilerine kaz tiridi sunan İlyas Okur, AA muhabirine, bu asırlık lezzeti, diğer bölgelerden farklı olarak kazı ateş karşısına asarak yaptıklarını söyledi.

Kaz tiridi yapmayı dedesinden öğrendiğini anlatan Okur, "İlçemizde kasım ve mart arasında kaz tiridini yoğun olarak yaparız. Öncelikle kazı yağlanması için besliyoruz. Sonra kış mevsiminde kestiğimiz kazı odun ateşinde asarak pişiriyoruz." dedi.

Kaz tiridinin kış yemeği olduğunu belirten Okur, bunun yanında köylerinde yapılan kızılcık ekşisi ve turşu ikram ettiklerini dile getirdi.

Müşterilerden Hakan Kiper ise avukat olduğunu, kaz tiridi yemek için kış aylarında Çekalan Mahallesi'ne geldiğini ifade etti.

Kaz tiridinin lezzetinin "mükemmel" olduğunu anlatan Kiper, "Türkiye'nin dört köşesinden insanlarımızı bu lezzeti tatmaya davet ediyoruz. Tiridin üzerine semaver çayıyla da unutulmaz bir akşam sohbeti oluyor." diye konuştu.