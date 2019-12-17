Polisler bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti
Antalya'da trafik uygulaması yaptıkları bölgede 10 bin lira bulan polis ekipleri, parayı sahibine teslim etti.
|17 Aralık 2019 23:42
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Antalya'da trafik uygulaması yaptıkları bölgede 10 bin lira bulan polis ekipleri, parayı sahibine teslim etti.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Gazipaşa Bölge Trafik İstasyonu amirliği ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları uygulama sırasında yerde bir miktar para bulunduğunu fark etti.
Polis ekipleri, Trafik Uygulama Denetleme Daire Başkanlığınca uygulamalar sırasında zorunlu hale getirilen kameraların görüntülerini inceledi.
Ekipler, 10 bin lirayı uygulamada durdurulan otomobilin sürücüsü Mehmet Akif Sekkeli'nin düşürdüğünü belirledi.
İstasyon amirliğine çağrılan Sekkeli'ye parası polis ekiplerince geri verildi.
Sekkeli de polis ekiplerine teşekkür etti.
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