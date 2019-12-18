Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi

Sözlü sınavlar her dönemde olduğu gibi bu dönemde torpilli alıma hizmet etmeye devam ediyor. Kurulan sözlü sistemi, dün Ak Partili belediye de torpilli personel alımına hizmet ediyordu, bugün ise CHP'li belediyelerde... Yeni gelen belediye başkanlarının, kariyer ve liyakat gibi cümlelerinin hiçbir değerinin de olmadığı, sözlü sınavlarla görülmüş oldu.

Ak Parti, 2016 yılındaki FETÖ darbesi sonrasında, sadece yazılı sınav puanının esas alındığı görevde yükselme ve unvan değişikliği uygulamasına, sözlü sınavı da eklemişti. Sözlü sınavla birlikte kayırmacılık had sayfaya vardı. Bir kaç kamu kurumu hariç neredeyse tüm kamuda, binlerce aday, yazılı sınav puanları yüksek olmasına rağmen, sözlü sınavlarda verilen düşük puanlarla elendi.

Bunun son örneği CHP'nin kazandığı, Mansur Yavaş'ın başkan olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesinde yaşandı. Sınavı eski başkan Mustafa Tuna açmasına rağmen, sözlü sınavlar Mansur Yavaş'a kaldı.

Dün açıklanan sonuçlar, ASKİ'deki torpilli sonuçları bile geride bıraktı. ASKİ'de sonuçlar liste şeklinde açıklanmasına rağmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi, sonuçları sadece TC Kimlik numarası girilerek adaylara gösterdi. Bu uygulamayla, yapılan torpilin fark edilmeyeceği düşünüldü.

Ancak memurlar.net'in ulaştığı sınav sonuçlarına göre 90 puan adaylar sözlüde 40 gibi düşük notlar verilerek elenmiş, 55 yazılı sınav notu alan adaylar ise 95 puan verilerek kazandırılmıştır.

Yaşanan bu durum,

- belediye başkanının isminin Melih Gökçek veya Mansur Yavaş olmasının hiç fark etmediğini,

- torpilini bulanın atandığını,

- kariyer ve liyakat gibi kelimelerin sadece retorik olarak kullanıldığını,

göstermektedir.

Torpilli alımların bitirilmesi, adil bir personel alım sisteminin olması için, mevzuat değişikliği yapılarak sözlü sınav düzenlemelerinin kaldırılması gerekmektedir. Bu konuda mevzuat değişikliği yapmak yetkisi Ankara veya İstanbul Belediyelerinde değil hükümeti elinde bulunduran Ak Parti'dedir. Bir an önce, hak yemenin en önemli basamağını teşkil eden bu sistem değiştirilmelidir. Bunun için, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevde yükselme yönetmeliğinde değişikliğe gidilmesi yeterlidir.

İŞTE TORPİLLİ SONUÇLARDAN ÖRNEKLER