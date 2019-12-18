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18 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

18 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
 18 Aralık 2019 00:02
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18 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'deki temaslarının ardından Malezya'ya geçecek.

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Putrajaya'daki Başbakanlık Binasında Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya gelecek.

(Kuala Lumpur)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısına katılacak, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile ikili görüşmede bulunacak ve şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zorlu PSM'de görme engelli çocuklarca sahnelenecek "Hababam Sınıfı Parıltısıyla" oyununu izleyecek.

(İstanbul/20.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Hotels Downtown'da, "Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Eğitim Programı" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

3-TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin 5-13 maddeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00)

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, güvenlik soruşturması usullerine ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/17.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Hotel Ankara'da düzenlenecek 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının (İNTES) Geleneksel Toplantısı'na katılacak

(Ankara/19.00)

3- TÜİK, 2018 yılı eğitim harcamaları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'nin de eş başkanlığını yaptığı 1'inci Küresel Mülteci Forumu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde sona erecek.

(Cenevre)

2- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus/Ankara)

3- Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protesto gösterileri izleniyor.

(Ankara)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, DİB Göç ve Manevi Destek Merkezi'nde, "Dünya Göçmenler Günü" münasebetiyle düzenlenecek programa katılacak.

(Ankara/12.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk ile eşi ve kızının, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yargılandığı davanın görülmesine İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF Türkiye Temsilciliği ortaklığıyla gerçekleştirilen Türk ve Suriyeli gençlerin çektiği fotoğraflardan oluşan "Gelecek Hayalleri" Fotoğraf Sergisi, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla İstanbul Havalimanı'nda açılacak. Bakan Kasapoğlu, İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00/14.00)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçlarında Anagold 24Erzincanspor-Beşiktaş, Keçiörengücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK-Kırklarelispor, Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor, Göztepe-Fatih Karagümrük, İstanbulspor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

(Erzincan/13.00/Ankara/13.45/Gaziantep/14.30/Sivas/16.30/İzmir/18.30/İstanbul/20.45)

3- Futbolda Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda yarı finalde Meksika ekibi Monterrey ile İngiltere temsilcisi Liverpool karşılaşacak.

(Doha/20.30)

4- İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 10. hafta erteleme maçında Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Barselona/22.00)

5- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun aralık ayı olağan toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30)

6- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 10. ve son hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a konuk olacak. D Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Polonya ekibi Asseco Arka'yı ağırlayacak.

(Kazan/19.30/İstanbul/20.00)

7- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, İtalya'nın Dinamo Sassari takımıyla deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Belçika temsilcisi Telenet Giants'ı konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, İspanya ekibi Casademont Zaragoza ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Sassari/22.30/Balıkesir/20.00/Zaragoza/22.30)

8- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 2. hafta maçlarında Bahçeşehir Koleji, Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i, Pınar Karşıyaka ise Rusya ekibi Enisey'i konuk edecek.

(İstanbul/17.00/İzmir/20.00)

9- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 8. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Rusya temsilcisi Nadezhda ile deplasmanda karşılaşacak.

(Orenburg/17.00)

10- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçlarında BOTAŞ, Polonya temsilcisi CCC Polkowice'yi, Beşiktaş TRC İnşaat ise Fransa ekibi Roche Vendee'yi konuk edecek.

(Ankara/19.00/İstanbul/20.30)

11- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Halkbank, Rusya temsilcisi Zenit Kazan'ı ağırlayacak.

(Ankara/17.30)

12- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçlarında Eczacıbaşı VitrA, Polonya temsilcisi Budowlani'yle, Fenerbahçe Opet ise Finlandiya ekibi LP Salo'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Lodz/Salo/20.00)

13- Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slovakya temsilcisi Slavia EU Bratislava'yı ağırlayacak.

(İstanbul/16.00)

14- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları başlayacak.

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