YÖK'ten Sağlık Fizikçilerinin hizmet sınıflarına ilişkin önemli karar
YÖK Başkanlığı, Fizik ve Fizik Mühendisliği mezunlarından Sağlık Fiziği ile Medikal Fizik alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayanlara verilen Sağlık Fizikçisi kadrosunun hizmet sınıfının değiştirilmesine karar verdi.
|19 Aralık 2019 11:00
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Sağlık Hizmetleri sınıfında Sağlık Fizikçisi olarak görev yapmakta olan Fizik Mühendisleri ve Fizikçiler hizmet sınıflarının değişmesi adına YÖK'e yapış oldukları başvuru olumlu sonuçlandı.
YÖK, Sağlık Fizikçisi kadrosunun Teknik Hizmetler sınıfına geçişi önerisini ilgili bakanlıklara iletmiştir. Fizik Mühendisleri ve Fizikçiler YÖK'ünde vermiş olduğu ve ilgili bakanlıklara göndermiş olduğu yazının bir an önce gereğinin yapılmasını beklemektedir.
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