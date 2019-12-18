1000 işçi alımında, üniversite mezunları, kuradan sonra elendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine işçi alımı için başvuran adaylar, KPSS'nin aranmadığı kadrolarda, noter kurasında ismi yer almasına rağmen, lise mezuniyetine ilave olarak üst öğrenim mezuniyetleri de olduğundan, sınava girecek nihai listeden çıkarılmıştır.

Kasım ayındaki ilanla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere, 1000 işçi alım ilanı yayımlanmıştı.

İlan gereğince lise düzeyindeki kadrolar için önce noter önünde kura çekilecekti, sonra da noter kurasında çıkan 4 katı aday sözlüye alınacaktı.

İlan metninde "Çocuk Bakıcısı" unvanı için "Ortaöğretim düzeyinde ilgili alan mezunu olmak (*) veya herhangi bir "ortaöğretim" programından mezun olanlar için çocuk bakımı konusunda sertifika sahibi olmak şartları aranır." şartı aranmıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 9. maddesinin 3. fıkrasında şu hüküm yer almaktadır:

"(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi halinde, kuraya tabi işgücü taleplerine, eğitim düzeyi kısıtlaması yapılmaksızın talep koşullarını taşıyanların tamamı başvurabilir."

Bu hükme göre, kamu kurumu isterse eğitim düzeyi kısıtlaması yapmayabilmektedir.

Ancak, Çocuk bakıcısı alımında, ilan gereğince "Ortaöğretim düzeyinde ilgili alan mezunu olmak" şartı arandığı için hem liselerin Çocuk Gelişimi bölümü hem de açıköğretim halkla ilişkiler bölümünden mezun alan adaylar, noter kurasında asıl aday listesinde yer almasına rağmen, sınava girecek nihai listede yer alamamıştır.

Burada, KPSS'de uygulanan bir yöntemin takip edildiği anlaşılmaktadır. KPSS'de adaylar en üst düzey öğrenimden sınava girmek zorunda olup, hem lise hem de üniversite mezunu olan bir adayın KPSS'ye lise düzeyinde girmesine izin verilmemektedir. Öyle görülüyorki, İŞKUR da benzer bir uygulamayı, KPSS puanının olmadığı noter kurasında da uygulamıştır.

Yapılan işlemin hakkaniyete uygun olmadığını düşünenler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne itiraz ettikten sonra, itiraz dilekçesi, itiraz verilen cevap ve yeni bir dilekçe ile https://ebasvuru.ombudsman.gov.tr/ adresinden Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmalı ve bu konuda bir tavsiye kararı almalıdır.