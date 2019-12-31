İç Denetim Koordinasyon Kurulu sertifika sınavı açmalı

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ajans personelinin nitelik, statü ve haklarını düzenleyen 200'üncü maddesi ile Ajanslarda bir iç denetçi istihdam edileceğini hüküm altına alınmış ve zaruret getirilmişti.

Hali hazırda 26 ajansın 23'ünde iç denetçi bulunmamaktadır. 2013-2017 döneminde 10 ajansta iç denetçi istihdam edilmekte iken bu sayı giderek azalmıştır.

Mevzuatta yer alan ağır şartlar nedeni ile Ajanslar iç denetçi istihdam edememektedir.

Bu durum Sayıştay raporu ve bağımsız denetim raporları ile Bakanlık faaliyet raporlarında da sürekli bir şekilde tenkit konusu olmuştur.

Bu şartların kolaylaştırılmasına yönelik olarak, 25/7/2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış ve 29/05/2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği uygulamaya konulmuştur. Bazı şartlar hafifletilmiştir (YDS, on yıllık tecrübe vb)

Ancak, Ajansların iç denetçi kadroları yine de boş kalmaktadır. Zira iç denetçi olabilmek için, Ajansların 5018 sayılı kanuna tabi olmadığı halde, kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olma şartı getirilmiştir.

Lakin bu belgeyi kamuda Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu vermektedir olup, bu kurum şuan gayri faaldir. Başkanı yok ve üyeleri atanmamıştır. Yıllardır da sertifika sınavı da yapamamaktadır. Özel sektör ise bu belgeyi fahiş fiyatlar ile vermektedir.

Dolayısı ile bu belgeye sahip olan birisini bulmak oldukça zordur.

Yaşanan sorunun aşılması için, İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun faal hele getirilmesi ve sertifika sınavlarının yapılması gerekmektedir.