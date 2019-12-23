Öğretim görevlisi alımında, tezli yüksek lisans yapmış olmak, tecrübe şartını da karşılar mı?





Bilindiği üzere, " İki yıl tecrübe aranan kadrolara atamalarda, yüksek lisans belgesine sahip olanlardan iki yıl tecrübe şartının aranmaması gerektiği " Yükseköğretim Kurulunun 08 Ocak 2009 tarihli yazısında ifade edilmişti.

Bu karara binaen, üniversitelerce ilan edilen ve 2 yıllık tecrübe şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvuran adaylar şayet ilgili alanda tezli/tezsiz yüksek lisans mezunu ise tecrübe şartından muaf tutuluyorlardı.

Daha sonra ise, 14 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile öğretim görevlisi kadrolarına yalnızca "tezli" yüksek lisans mezunlarının başvurmalarına imkan verildi. Bu düzenlemeden sonra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı almış olduğu kararla; tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanların, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmemesine karar verildi.

Ayrıca, söz konusu kararda; alanında tezli yüksek lisans mezunu olanların ön lisans ve lisans düzeyinde alım yapılan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda ön lisans düzeyinde birimlerde iki yıl, lisans düzeyinde birimlerde ise beş yıl tecrübeli olarak kabul edilmiştir.

09 Kasım 2018 tarihinde yönetmeliğin bütünüyle değiştirilmesi ile birlikte öğretim görevlisi alımlarında ALES'ten muaf olan 21 alan hariç olmak üzere tüm öğretim görevlisi alımlarında tezli yüksek lisans mezunu olma şartı getirilmiştir.

Dolayısıyla gelinen süreçte;

1- Öğretim görevlisi kadrolarında "en az tezli yüksek lisans mezunu olmak ve ilave olarak tecrübe istenen kadrolarda" tezli yüksek lisans öğreniminin, ilave olarak tecrübe şartını da karşılaması mümkün değildir.

Örneğin, "İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. İşletme alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası en az 2 yıl alanında deneyimli olmak" koşulu olan öğretim görevlisi ilanına; İşletme alanında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu bir adayın başvurması halinde kendisinden ilave olarak 2 yıl alan tecrübesi de istenecektir. Çünkü, tezli yüksek lisans mezuniyeti artık mevzuatın getirdiği zorunlu bir şarttır. Bu öğrenimin ilave olarak tecrübenin yerine geçmesi mümkün değildir.

2- ALES'ten muaf olan 21 alanda ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarında tecrübe şartı istenmesi halinde alanında tezli yüksek lisans mezunu olanların iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmesinde engel bulunmamaktadır.

Örneğin, ALES'ten muaf olan Aşçılık programı öğretim görevlisi kadrosunda; "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Aşçılık alanında en az 2 yıl deneyimli olmak" şartı yer alması halinde, Gastronomi alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış adayın başvurusunun kabul edilmesinde ve bu tezli yüksek lisans öğreniminin tecrübe olarak kabul edilmesinde sakınca bulunmamaktadır.