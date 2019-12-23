Kadın komşularının tuvaletine kamera yerleştiren doktor, emekliliğini istedi		 
GENAR'dan dikkat çeken Cem Uzan tespiti		 
CHP'den rüşvet iddialarına yanıt		 
Türkiye'nin yerli otomobilinden ilk ayrıntı		 
Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları alınıyor		 
Yılanlar bakın nasıl hareket ediyor? Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (23-29) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretim görevlisi alımında, tezli yüksek lisans yapmış olmak, tecrübe şartını da karşılar mı?

Üniversitelerin verdiği öğretim görevlisi ilanlarında tezli yüksek lisans bitirmiş olmak hangi durumlarda tecrübe yerine geçebilir?
 23 Aralık 2019 15:15
Yazdır
Öğretim görevlisi alımında, tezli yüksek lisans yapmış olmak, tecrübe şartını da karşılar mı?


Bilindiği üzere, "İki yıl tecrübe aranan kadrolara atamalarda, yüksek lisans belgesine sahip olanlardan iki yıl tecrübe şartının aranmaması gerektiği" Yükseköğretim Kurulunun 08 Ocak 2009 tarihli yazısında ifade edilmişti.

Bu karara binaen, üniversitelerce ilan edilen ve 2 yıllık tecrübe şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvuran adaylar şayet ilgili alanda tezli/tezsiz yüksek lisans mezunu ise tecrübe şartından muaf tutuluyorlardı.

Daha sonra ise, 14 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile öğretim görevlisi kadrolarına yalnızca "tezli" yüksek lisans mezunlarının başvurmalarına imkan verildi. Bu düzenlemeden sonra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı almış olduğu kararla; tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanların, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmemesine karar verildi.

Ayrıca, söz konusu kararda; alanında tezli yüksek lisans mezunu olanların ön lisans ve lisans düzeyinde alım yapılan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda ön lisans düzeyinde birimlerde iki yıl, lisans düzeyinde birimlerde ise beş yıl tecrübeli olarak kabul edilmiştir.

09 Kasım 2018 tarihinde yönetmeliğin bütünüyle değiştirilmesi ile birlikte öğretim görevlisi alımlarında ALES'ten muaf olan 21 alan hariç olmak üzere tüm öğretim görevlisi alımlarında tezli yüksek lisans mezunu olma şartı getirilmiştir.

Dolayısıyla gelinen süreçte;

1- Öğretim görevlisi kadrolarında "en az tezli yüksek lisans mezunu olmak ve ilave olarak tecrübe istenen kadrolarda" tezli yüksek lisans öğreniminin, ilave olarak tecrübe şartını da karşılaması mümkün değildir.

Örneğin, "İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. İşletme alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası en az 2 yıl alanında deneyimli olmak" koşulu olan öğretim görevlisi ilanına; İşletme alanında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu bir adayın başvurması halinde kendisinden ilave olarak 2 yıl alan tecrübesi de istenecektir. Çünkü, tezli yüksek lisans mezuniyeti artık mevzuatın getirdiği zorunlu bir şarttır. Bu öğrenimin ilave olarak tecrübenin yerine geçmesi mümkün değildir.

2- ALES'ten muaf olan 21 alanda ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarında tecrübe şartı istenmesi halinde alanında tezli yüksek lisans mezunu olanların iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmesinde engel bulunmamaktadır.

Örneğin, ALES'ten muaf olan Aşçılık programı öğretim görevlisi kadrosunda; "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Aşçılık alanında en az 2 yıl deneyimli olmak" şartı yer alması halinde, Gastronomi alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış adayın başvurusunun kabul edilmesinde ve bu tezli yüksek lisans öğreniminin tecrübe olarak kabul edilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TCDD, 4 müfettiş yardımcısı alacak
23 Aralık 2019 08:50		 2020 yılı sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve kontenjanlar netleşti
20 Aralık 2019 17:33
En çok öğretmen alınacak 5 alan
20 Aralık 2019 17:19		 KPSS 2019/2 tercih sonuçları açıklandı
20 Aralık 2019 13:33
Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı 46 uzman yardımcısı alacak
20 Aralık 2019 08:00		 Sağlık Bakanlığı ilana çıktı ama kadro için başvuru olmadı
19 Aralık 2019 17:39
Üniversiteden, örnek öğretim üyesi alım ilanı
19 Aralık 2019 15:02		 Hakim ve savcılık sınav giriş belgeleri yayımlandı
19 Aralık 2019 14:23
2019 yılı EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
19 Aralık 2019 13:42		 ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi
19 Aralık 2019 09:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:46 - Suriyelilerin listeyle vatandaş yapıldığı iddialarına yalanlama16:37 - İzmir'de yağmur altında 'su kuyruğu'16:34 - Kadın komşularının tuvaletine kamera yerleştiren doktor, emekliliğini istedi16:34 - GENAR'dan dikkat çeken Cem Uzan tespiti16:27 - PFDK'dan Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza16:24 - Astaldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini devrediyor16:18 - Yeşilyurt Apartmanı bölgesindeki kentsel dönüşüm tamamlandı16:15 - FETÖ'nün sözde 'Burdur imamı'na 13 yıl 9 ay hapis16:08 - Ardahan'ın 27 yıllık baro hayali gerçekleşti16:04 - Borsa İstanbul yılın rekorunu kırdı
15:58 - Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı15:54 - Türkiye'de elektrikli araç sayısı 2030 yılında 2,5 milyona ulaşacak15:45 - CHP'den rüşvet iddialarına yanıt15:41 - Biyolojik ailesini arayan genç kadına 4 aile adayı çıktı15:35 - Kadın doktoru darp eden şüpheliye 3 ayrı suçtan iddianame15:28 - İstanbul Havalimanı 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı15:26 - Uzungöl'de kaçak binaların yıkımı devam ediyor15:22 - Cumhuriyet gazetesi davasının gerekçeli kararı açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
Akaryakıta zam geliyor... Benzin 7 TL'nin üstüne çıkacak
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti
Sinan Aygün: 28 dk sonra dilekçeyi geri çektiler
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
Erdoğan, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek
2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
Ceren'in katilinin mahkemede ilk sözleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
canan karatay 1
eşya ile kurulan duygusal bağ 2
tesel-ya 3
malcolm thomas 1
topalak 2
a101 1
istanbul kanalı 1
3'ü bir arada 4
münzevi 1
sükut etmek 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Siirt Şirvan SYDV Personel Alım İlanı
Eskişehir Mahmudiye SYDV Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. 40 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TİGEM 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam