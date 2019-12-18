Bazı Maliye personeli, bu hafta sonu çalışacak
Muhasebat Genel Müdürlüğü, 23 Aralık 2019 tarihine kadar ulaştırılmayan ödeme emirlerinin işleme alınmayacağını belirtti. Bu nedenle, muhasebe personeli 21 ve 22 Aralık 2019 tarihlerinde görev yerlerinde bulunacak. Çalışan personele, fazla çalışma karşılığı izin kullandırılacaktır
|18 Aralık 2019 01:18
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Muhasebat Genel Müdürlüğü, yıl sonu işlemlerine ilişkin genelge yayımladı. Yayımlanan genelgeye göre, 23 Aralık 2019 tarihine kadar ulaştırılmayan ödeme emirlerinin işleme alınmayacak.
Sosyal Güvenlik kesintilerinin gönderilme işlemlerinde ise bu süre 25 Aralık olarak uygulanacak.
23 Aralık son tarih olduğu için, muhasebe personeli 21 ve 22 Aralık 2019 tarihlerinde görev yerlerinde bulunacak. Çalışan personele, fazla çalışma karşılığı izin kullandırılacaktır
İŞTE GENELGE
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