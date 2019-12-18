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Yargı süreci devam eden güvenlik soruşturması davaları ne olacak?

TBMM'ye sunulan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması düzenlemesinde devam eden yargı süreçleri ile ilgili önemli bir teklif yer alıyor!
 18 Aralık 2019 10:04
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Yargı süreci devam eden güvenlik soruşturması davaları ne olacak?

Anayasa Mahkemesinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması düzenlemesini iptalini içeren karar sonrasında, özellikle güvenlik soruşturması olumsuz olması nedeniyle atanamayan adayların devam eden davalarının akıbetinin ne olacağı çok merak ediliyordu. Bu konu ile ilgili olarak AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan torba kanunda bir geçici düzenlemeye yer verilmiştir.

Kanun teklifinin aynı şekilde TBMM'de kabul edilip Cumhurbaşkanınca onaylanması halinde, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna göre devlet memurluğuna atanamayanlarla ilgili olarak;

1- Süresinde açılmış ve devam etmekte olan iptal davaları ile ilgili olarak bu yasal düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ON BEŞ GÜN İÇERİSİNDE,

2- Henüz açılmamış ancak yasal süresinde açılacak olan iptal davalarında ise dava dilekçesinin idareye tebliğinden itibaren 30 GÜN İÇERİSİNDE,

İDARELERCE RE'SEN YENİDEN GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPTIRILACAKTIR.

3- Bu süreç başladığında idareler, durumu mahkemelere en geç yedi gün içerisinde bildirecek olup, mahkemeler bu durumdan dolayı altı ay süreyle davanın geri bırakılmasına karar verecektir.

4- Yeniden yaptırılan güvenlik soruşturmaları sonucunda adayın atanmasına karar verilmesi halinde dava konusu işlem kaldırılarak durum mahkemeye bildirilecek ve mahkemece karar verilmesine yer olmadığına karar verilerek dosya kapatılacak. Şayet, idare yeniden yapılan güvenlik soruşturması sonrasında da atamama yönündeki karara devam ederse, dava bu işlem yönünden devam ettirilecek ve yeni girecek düzenlemeye göre sonuçlandırılacaktır.

5- Kanun teklifin bu haliyle yasalaşması halinde, halihazırda güvenlik soruşturmasından dolayı devam eden ya da süresi içinde açılacak tüm davalarda altı aylık bekleme olacaktır. Yeniden yaptırılan güvenlik soruşturmalarının sonucuna göre idare atamama yönündeki kararında devam ederse mahkemeler kaldığı yerden devam edecektir.

Memurlar.Net - Özel

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