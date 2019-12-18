İlkokulda, yerli malı haftasında, dikkat çeken İHA etkinliği
Çerkezköy Yunus Emre İlkokulu, öğrencilerine yerli malı haftasında, "Yerli ve Milli Teknoloji Ürünlerini" tanıtan maketleri de sergiledi
|18 Aralık 2019 01:43
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Tekirdağ Çerkezköy Yunus Emre İlkokulu, yerli malı haftasında "Yerli ve Milli Teknoloji Ürünlerini" tanıtan maketleri de sergiledi.
Sergide başta İHA olmak üzere, buzdolabı, cep telefonu gibi ürünlerin maketleri yer aldı.
İlkokul yöneticileri, artık sadece meyve ve sebze üreten bir Türkiye değil özellikle savunma sanayi alanındaki gelişmelerle birlikte milli teknoloji üreten ülke ruhunun öğrencilere kazandırılmaya, özgüven aşılamaya çalıştıklarını belirtti.
İŞTE SERGİDEN BAZI GÖRÜNTÜLER
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