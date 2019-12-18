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Köy tarımı ve hayvancılığı nasıl çökertildi?

Tarım konularındaki yazılarıyla tanınan Mehmet Tülüce, köy tarımı ve hayvancılığının, AB'ye girmek için nasıl çökertildiğini tek tek anlattı.
 18 Aralık 2019 02:10
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Köy tarımı ve hayvancılığı nasıl çökertildi?

Mehmet Tülüce'nin sosyal medyadaki paylaşımları şu şekilde:

- Köy tarımı ve hayvancılığı AB'ye girmek için ne şekilde nasıl çökertildi sahada olan bir olarak tane tane yazayım.

Kuru gıdaya ambalaj zorunluluğu getirilerek küçük üretici büyük tüccarların kucağına itildi. Nohutun, mercimeğin, bulgurun yasal olarak satışı engellendi

- Köylünün kuruttuğu patlıcana, bibere, kabağa ambalaj zorunluğu getirildi. Kaynattığı pekmezi, kurduğu turşuyu satması engellendi.

Tavuğunu kesip satması yasaklandı. Ürettiği yumurtayı 30 km öteye damgasız ambalajsız satması yasaklandı.

- Sütünü şişeye koyup satması yasaklandı, yaptığı peynir için Danone'den istenen şartlar, evraklar tahliller, gıda mühendisleri istendi. Yani fiilen yasaklandı.

Köyler mahalle yapıldı horoza dahi izin vermeyenler çıktı. Köylüye ruhsat harç, plan proje gibi bir yığın yük getirildi.

- Yeni imar mevzuatı ve arazi toplulaştırması köye dönüş ve köyde ev ve barınak yapmayı oldukca zorlaştırdı. Bağınıza kadastro yolu geçmiyorsa bekci kulübesi bile yapamıyorsunuz. Hadi fadime köyümüze dönelim desen dönüş çok zor. Arazi toplulaştırması ise şirketlere yarayacak

- SGK verilerine göre kayıtlı çiftçi sayısının her yıl giderek azalıyor.2008'de 1 milyon 127 bin olan çiftçi sayısı 2018'de 697 bine düştü. Düşüşün 2011'den sonra hızlandığı görülüyor. Küçük çiftci desteği çok düşük bu desteğin tatmin edici düzeye çıkartılması gerek.

- Bir diğer sorun 12 yıllık eğitim ve taşımalı sistem. Okumaya niyetli olmayan çocuklara gereksiz fazladan eğitim veriliyor. gençlerin ev ekonomisine olan katkısı ortadan kalktı. Şehre taşınan çocuklar internet kafelerde zaman öldürüyor aileye ilave yük getiriyor.

- Köylünün pazarda yumurta satması kanunen yasak. Köy gerçeğini bilen bizim tarım ve gıda memurları ( Allah razı olsun) göz yumuyor.

Aç mı kalsın köylü?

Bakın yumurtacı bir firma köylüleri tarım müdürüne nasıl şikayet ediyor

- Yumurtaya ambalaj tebliği 2014 yılında çıkartıldı. Yumurtacı milletvekilinin bu tebliğin çıkmasında payının olduğunu düşünüyorum. Büyük şirketleri değil halkı düşünelim. https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141220-5.htm halka hizmet hakka hizmet lafı sözde kalmasın.
Memurlar.Net
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