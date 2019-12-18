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Oktay'dan yerli otomobil açıklaması: Yakında hazır olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli otomobille ilgili, "Çok yakında araçlarımız hazır olacak. Prototipin tanıtımı hem Türk kamuoyuna hem de tüm pazarlara kısa süre içinde yapılacak." dedi.
 18 Aralık 2019 02:39
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Oktay'dan yerli otomobil açıklaması: Yakında hazır olacak

Oktay, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın, "Barış Pınarı denilen operasyona HDP olarak 'işgal' diyoruz." sözüne yanıt veren Oktay, "Türk ordusu, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir yerde işgalci olmamıştır, işgalci olamaz." diye konuştu.

Başta Kürtler olmak üzere zulümden kaçan 4 milyon insanın Türkiye'ye sığındığını hatırlatan Oktay, "Onları alanlardan, o çocukları kurtaranlardan, ağlayan insanları kapıda karşılayanlardan, kadınları alanlardan biri bendim. Sizleri görmedim orada. Türk ordusu bu operasyonu, orada güvenli bir bölge oluşturmak ve bu insanların tekrar yurtlarına dönmelerini sağlamak için yapmıştır, işgal için değil." ifadelerini kullandı.

"Muhammet bebeklerin, çocukların, onlarca vatandaşın öldürüldüğünü unutmadıklarını" vurgulayan Oktay, "Meclise her geldiğimde burada bir şehidimize taziyeyle başlıyorum. EYP'ye basanlar, farklı yerden bir şekilde bombalarla veya atılan füzelerle öldürülen insanlarımız... Bunları kim öldürüyor? Kaçırdıkları kadınlara, çocuklara dağda tecavüz edenlere karşı dik duran bir Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk ordusuna, güvenlik güçlerine karşı 'işgalci' kelimesini kullanmanızı şiddetle kınıyorum." dedi.

"İddialar gerçeği yansıtmıyor"

Fuat Oktay, "Osmanlı Arşivi Külliyesi'nin dere yatağına kurulduğu, arşiv belgelerinin bulunduğu alanların su altında kaldığı ve belgelerin zarar gördüğü" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İlgili kurumlardan alınan zemin etüdü raporunu paylaşan Oktay, raporda, Osmanlı Arşivi Külliyesi'nin üzerinde bulunduğu konumun gerekli mühendislik ve mimari projeler açısından uygun olduğunun belirtildiğini aktardı.

Yerli otomobili konusuna değinen Oktay, bunun herkesin gurur duyacağı bir proje olduğunu söyledi. Oktay, "Çok yakında araçlarımız hazır olacak. Prototipin tanıtımı hem Türk kamuoyuna hem de tüm pazarlara kısa süre içinde yapılacak. Mutlu olacağınızı, seveceğinizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin, geçmiş dönemde kendi inisiyatifiyle amatör bir spor kulübü kurduğunu, 2011'de kulübü feshettiğini dile getiren Oktay, kulübe herhangi bir bütçeden kaynak aktarılmadığını ifade etti.

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin, devletin ve milletin güvenliğini sağlamak için ana hedefleri ve esasları ihtiva eden, çerçeve niteliğinde bir metin olduğunu, bu belgenin 1973, 1992, 1998, 2005, 2010 ve 2015'te güncellendiğini hatırlatan Oktay, "Şu andaki güncellenme de bu çerçevededir." dedi.

Cumhurbaşkanlığının bütçesi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın soruları cevabının ardından Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesi kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığının bütçeleri, Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kesin hesabı ile gelir bütçesi kabul edildi.

Genel Kurulda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Teklifin, 1. ve 2. maddeleri, üzerinde konuşma yapılmadan oylanarak kabul edildi.
Anadolu Ajansı
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