ABD basını yazdı: Uygurlu Türkler zorla çalıştırılıyor
|18 Aralık 2019 03:57
|Yazdır
Haberde, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki gelişmelere ilişkin yeni detaylara yer verildi.
Çin'in, bölgedeki toplama kamplarında "mesleki eğitim verilen kişilerin hepsinin mezun olduğu ve mutlu bir yaşam sürdürdükleri" iddiasına atıfta bulunulan haberde, kamplardan ayrılan bir çok kişinin ciddi kısıtlamaların olduğu fabrikalarda zorla çalıştırılmaya başlandığı kaydedildi.
Komünizm Kurbanlarını Anma Vakfı'nda Çin araştırmaları uzmanı olarak görev yapan Adrian Zenz tarafından hazırlanan bir raporun kaynak alındığı haberde, fabrikaların bazılarının söz konusu toplama kamplarının içinde yer aldığı ve Uygur Türklerinin neredeyse hepsinin burada polis ve kamera gözetiminde çalıştığı vurgulandı.
Haberde konuya dair şu ifadelere yer verildi:
"Xinhe Endüstri Parkı'nda bulunan bir tekstil fiması, Xinhe semt kampından gelen 500 Uygur Türkünü çalıştırmaya başladı. Devlet ise bu fabrikaya polis ve özel eğitmenler yollayarak yarı askeri bir yönetim oluşturdu. Bir firma, oradan kaçmak isteyenleri zorla tutmak amacının haricinde neden polise ihtiyaç duyar ki?" Haliyle geleneği, dini ve aile hayatını yıkmayı amaçlayan zorunlu işçilik, şu an Uygur toplumunun her köşesine yayılıyor."
Bununla beraber, söz konusu Uygurlu Türklerin ayda 175 dolar aldığı kaydedilen haberden, bu fabrikalardaki Uygurluların arasında eski iş adamları, entelektüeller ve bilim adamlarının olduğu belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Oktay'dan yerli otomobil açıklaması: Yakında hazır olacak
18 Aralık 2019 02:39
|Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliğinde Değişiklik
18 Aralık 2019 01:28
|18 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
18 Aralık 2019 00:02
|AK Parti'nin üye sayısı 10 milyon 211 bine ulaştı
17 Aralık 2019 22:41
|Teröristleri yakalatacak bilgiye 1 milyon dolar ödül
17 Aralık 2019 22:36
|Kılıçdaroğlu'ndan 'Urla Belediye Başkanı' açıklaması
17 Aralık 2019 22:30
|'Diyanetteki atamalarda sendikal çekişmeler görüyoruz'
17 Aralık 2019 22:13
|Türkiye'den ABD Kongresi'ne savunma bütçesi tepkisi
17 Aralık 2019 21:58
|Türkkan'ın 'kim bu sarıklı' dediği kişi şehit babası çıktı
17 Aralık 2019 21:38
|Belediye Başkanı, hem şoförlük yaptı hem halkı dinledi
17 Aralık 2019 21:28