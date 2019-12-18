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YPG PKK'nın uzantısı

ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, YPG'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğunu söyledi. Hodges, "Taktik çıkarlarımız için Türkiye ile ilişkilerimize büyük zarar verdik. Son 70 yıla 'Türkiye-ABD 1.0' dersek, şimdi '2.0'a geçme vakti. Türkiye'siz bir NATO'yu düşünmek bile istemiyorum" dedi
 18 Aralık 2019 06:11
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YPG PKK'nın uzantısı

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı olarak 2014-2017'de görev yapan emekli Korgeneral Ben Hodges, Suriye'deki gelişmeler ve ABD-Türkiye ilişkilerinde yaşanan sorunlar hakkında Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. ABD yönetiminin, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermesini eleştiren Hodges, "Kısa dönemli, taktik çıkarlarımız için, DEAŞ ile mücadelede etkili oldukları için bu örgüte destek kararı aldık. Bizim için aslında çok daha önemli olan Türkiye ile stratejik ilişkilerimize büyük zarar verme pahasına bunu yaptık" dedi. Amerikalı bazı siyasetçi ve uzmanların YPG/PKK için 'Kürt müttefiklerimiz' ifadesini kullanmasına tepki gösteren Hodges, "YPG, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Bunları ayırma çabaları inandırıcı olamamıştır" ifadesini kullandı.

WASHINGTON DAHA HASSAS DAVRANMALI

ABD'li emekli korgeneral, "Kürtler müttefikimiz değil. Müttefik demek, sadece duygusal değil, aynı zamanda hukuksal bir ilişki anlamına gelir, yükümlülükler içerir. Bizim hukuksal olarak yükümlülüklerimiz, 1952 yılından bu yana NATO müttefikimiz olan Türkiye içindir" açıklaması yaptı. ABD için Türkiye ile stratejik işbirliğinin, Suriye'nin kuzeyindeki bazı Kürt gruplarla geçici ilişkiden çok daha önemli olduğuna dikkati çeken Hodges, Washington yönetiminin, Ankara'nın güvenlik hassasiyetleri konusunda daha hassas davranması, Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini kaydetti. Amerikalı bazı siyasetçilerin Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamalarına da tepki gösteren Hodges, bazı konularda yaşanan görüş farklılıklarına rağmen Türkiye'nin NATO'nun vazgeçilmez bir müttefiki olmaya devam ettiğini vurguladı. Hodges, "Önemli isimlerin ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemini, Türkiye'nin NATO içindeki önemini gördükleri konusunda ben iyimserim. Türkiyesiz bir NATO'nun nasıl olabileceğini düşünmek bile istemiyorum" ifadelerini kullandı.

TANIDIĞIM EN İYİ ASKERLERDEN BİRİ

NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı olarak 2012-2014 döneminde İzmir'deki NATO karargahında görev yapan ve Türkiye'yi yakından tanıyan isimlerden Hodges, son dönemde Washington ile Ankara arasında yürütülen temaslardan umutlu, tarafların atacakları karşılıklı adımlarla ilişkilerde güveni yeniden tesis etmelerinin de mümkün olduğunu söyledi. Hodges, Savunma Bakanı Bakan Hulusi Akar'ı yıllardır tanıdığını belirterek, "Hayatım boyunca tanıdığım en iyi askerlerden. Eğer bir şey söylüyorsa, ben bu söylediklerine tümüyle güveniyorum ve ona saygı duyuyorum" dedi. Türkiye'de bazı kesimlerin ABD'nin 15 Temmuz darbe girişimindeki rolü, bölgede bir Kürt devleti kurma planları gibi iddialar nedeniyle kuşkuları olduğunu, ABD'de de Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması nedeniyle tepki bulunduğunu dile getiren Hodges, bu konularda anlaşmazlıkların yakın diyalogla aşılabileceğini söyledi. Hodges, "Bu alanlardaki güvensizliklerin aşılabileceğine inanıyorum. Kuşkuların giderilmesi için tüm düzeylerde sorumluların bir araya gelmeleri gerekiyor" diye konuştu.


Rusya'nın bölgedeki adımlarının, Çin'in yükselişinin yol açtığı sınamaların, son dönemde Karadeniz çevresinde yaşananların ve Orta Doğu'daki gelişmelerin, Türkiye ile ABD arasında işbirliğinin geliştirilmesi için birçok yeni neden ortaya koyduğunu savunan emekli Korgeneral Ben Hodges, Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesini, işbirliğinin yeni bir stratejik çerçeveye taşınmasını önerdi. Hodges, "İlişkilerimizin son 70 yılı, Türkiye-ABD 1.0 olarak tanımlanabilir. Bu versiyon artık güncelliğini kaybetti. Artık ilişkilerimizi Türkiye-ABD 2.0 versiyonuna yükseltmemiz gerekiyor. Saygının geçerli olduğu, ABD'nin, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tüm farklı tehditleri dikkate aldığı bir ilişkiden söz ediyorum" diye konuştu. ABD'li emekli general, bu yönde atılabilecek birçok adım olduğunu, bu çerçevede iki ülke arasında istihbarat paylaşımının güçlendirilmesinin önemli bir başlangıç olabileceğini söyledi.
Yeni Şafak
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