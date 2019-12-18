Advertisement

Bazı Maliye personeli, bu hafta sonu çalışacak		 
Blender ve Tost Makinelerinde %40'a varan indirim		 
'Diyanetteki atamalarda sendikal çekişmeler görüyoruz'		 
Aile hekimi, hasta yakınlarınca darp edildi		 
Fuat Oktay'dan 'FETÖ borsası' iddialarına yanıt		 
El frenini indiren köpek araçla birlikte havuza düştü Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlçe Belediye Başkanı FETÖ imamı çıktı

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ üyeliğinden tutuklanması siyasette şok etkisi yarattı. Soruşturmada ifade veren çok sayıda kişi Oğuz'un örgütle ilişkisini anlatıp Oğuz'un sohbet imamı olduğunu söyledi.
 18 Aralık 2019 06:40
Yazdır
İlçe Belediye Başkanı FETÖ imamı çıktı

31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen mali müşavir ve yatırım uzmanı İbrahim Burak Oğuz, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Oğuz'un KHK ile kapatılan İzmir Genç İş Adamları Derneği ve FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği'ne üyeliklerinin bulunduğu belirlendi. Ortağı olduğu Yenbu Turizm'in ise miktarı belirlenemeyen bir şekilde Bank Asya'da hesap kaydının bulunduğu kaydedildi.

ODASINI GÖSTERİYORMUŞ

Burak Oğuz hakkında soruşturma kapsamında çok sayıda ismin ifadesi alındı. Bu isimlerden bir tanesi Melih Çamkıran oldu. Çamkıran, Oğuz'un kendisinin de içerisinde bulunduğu Kemeraltı bölgesindeki FETÖ grubu içerisinde olduğunu söyledi. Oğuz'un Buca'da sohbet imamlığı yaptığını söyleyen Çamkıran, örgüt mensuplarını teşvik amacıyla sohbetlere düzenli olarak katılanlara elebaşı Fetullah Gülen'in odasının gösterildiğini ifade etti.

ADAY OLUNCA UZAKLAŞTI

Tarkan Bakırlı adlı kişi ise verdiği ifadede, Oğuz'u muhasebe işlerini takip etmesinden dolayı tanıdığını, sohbet gruplarının olduğunu kaydetti. Oğuz'un başkan adaylığı sürecinden sonra dini yapıdan uzaklaştığını gözlemlediğini aktaran Bakırlı, "ABD'de bulunan bazı şirketlerin muhasebe işlerini de takip ediyordu ancak şirketlerin mahiyetleri hakkında bilgi vermedi" dedi.

MALİ MÜŞAVİR GRUBUNDAYDI

İfade veren Yılmaz Serdaroğlu ise Oğuz'un İzmir'deki FETÖ'nün mali müşavirleri arasında yer aldığını aktardı. Muhasebe işlerini takip eden Oğuz'un Cevdet Özen'e bağlı olduğunu söyleyen Serdaroğlu, 17-25 Aralık'ta kendisinin de içerisinde bulunduğu mali müşavir gruplarında sohbet toplantılarının yapıldığını belirtti.

M. Sait Özkan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD basını yazdı: Uygurlu Türkler zorla çalıştırılıyor
18 Aralık 2019 03:57		 Oktay'dan yerli otomobil açıklaması: Yakında hazır olacak
18 Aralık 2019 02:39
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliğinde Değişiklik
18 Aralık 2019 01:28		 18 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
18 Aralık 2019 00:02
AK Parti'nin üye sayısı 10 milyon 211 bine ulaştı
17 Aralık 2019 22:41		 Teröristleri yakalatacak bilgiye 1 milyon dolar ödül
17 Aralık 2019 22:36
Kılıçdaroğlu'ndan 'Urla Belediye Başkanı' açıklaması
17 Aralık 2019 22:30		 'Diyanetteki atamalarda sendikal çekişmeler görüyoruz'
17 Aralık 2019 22:13
Türkiye'den ABD Kongresi'ne savunma bütçesi tepkisi
17 Aralık 2019 21:58		 Türkkan'ın 'kim bu sarıklı' dediği kişi şehit babası çıktı
17 Aralık 2019 21:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:15 - Dosya raftan inince kaçtı07:10 - Köye dönen gence 100 bin TL06:40 - İlçe Belediye Başkanı FETÖ imamı çıktı06:11 - YPG PKK'nın uzantısı03:57 - ABD basını yazdı: Uygurlu Türkler zorla çalıştırılıyor02:39 - Oktay'dan yerli otomobil açıklaması: Yakında hazır olacak02:10 - Köy tarımı ve hayvancılığı nasıl çökertildi?01:43 - İlkokulda, yerli malı haftasında, dikkat çeken İHA etkinliği01:30 - FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon 12 tutuklama01:28 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliğinde Değişiklik
01:18 - Bazı Maliye personeli, bu hafta sonu çalışacak00:56 - ESAM: Bütçenin %30'u personel, %142ü faiz giderlerine gidiyor00:10 - Çeşme'ye gidip Ildırı'ya uğramadınız mı?00:04 - Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi00:02 - 18 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları23:47 - Dur ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarptı23:42 - Polisler bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti23:37 - Acı kırmızı biber kalp krizi ve inme riskini azaltabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
Bazı Maliye personeli, bu hafta sonu çalışacak
Köy tarımı ve hayvancılığı nasıl çökertildi?
Çeşme'ye gidip Ildırı'ya uğramadınız mı?
FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon 12 tutuklama
Oktay'dan yerli otomobil açıklaması: Yakında hazır olacak
İlkokulda, yerli malı haftasında, dikkat çeken İHA etkinliği
ESAM: Bütçenin %30'u personel, %142ü faiz giderlerine gidiyor
18 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
İlçe Belediye Başkanı FETÖ imamı çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
amatem 1
kıdem tazminatı caiz değildir 2
sahiplenmek 1
maskov87 5
18.12.2019 panathinaikos vs fenerbahce maci 3
Abbiiee 2
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 2
ferdi kadıoğlu 1
ersun yanal 1
okullu olmak 1
SON İLANLAR
Yalova Kaytazdere Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 18 İşçi Alacak
İzmir İzelman 57 İşçi Alacak
İzmir Dikili Jeotermal 44 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
İstanbul Yeditepe Yapı 5 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam