İlçe Belediye Başkanı FETÖ imamı çıktı

31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen mali müşavir ve yatırım uzmanı İbrahim Burak Oğuz, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Oğuz'un KHK ile kapatılan İzmir Genç İş Adamları Derneği ve FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği'ne üyeliklerinin bulunduğu belirlendi. Ortağı olduğu Yenbu Turizm'in ise miktarı belirlenemeyen bir şekilde Bank Asya'da hesap kaydının bulunduğu kaydedildi.

ODASINI GÖSTERİYORMUŞ

Burak Oğuz hakkında soruşturma kapsamında çok sayıda ismin ifadesi alındı. Bu isimlerden bir tanesi Melih Çamkıran oldu. Çamkıran, Oğuz'un kendisinin de içerisinde bulunduğu Kemeraltı bölgesindeki FETÖ grubu içerisinde olduğunu söyledi. Oğuz'un Buca'da sohbet imamlığı yaptığını söyleyen Çamkıran, örgüt mensuplarını teşvik amacıyla sohbetlere düzenli olarak katılanlara elebaşı Fetullah Gülen'in odasının gösterildiğini ifade etti.

ADAY OLUNCA UZAKLAŞTI

Tarkan Bakırlı adlı kişi ise verdiği ifadede, Oğuz'u muhasebe işlerini takip etmesinden dolayı tanıdığını, sohbet gruplarının olduğunu kaydetti. Oğuz'un başkan adaylığı sürecinden sonra dini yapıdan uzaklaştığını gözlemlediğini aktaran Bakırlı, "ABD'de bulunan bazı şirketlerin muhasebe işlerini de takip ediyordu ancak şirketlerin mahiyetleri hakkında bilgi vermedi" dedi.

MALİ MÜŞAVİR GRUBUNDAYDI

İfade veren Yılmaz Serdaroğlu ise Oğuz'un İzmir'deki FETÖ'nün mali müşavirleri arasında yer aldığını aktardı. Muhasebe işlerini takip eden Oğuz'un Cevdet Özen'e bağlı olduğunu söyleyen Serdaroğlu, 17-25 Aralık'ta kendisinin de içerisinde bulunduğu mali müşavir gruplarında sohbet toplantılarının yapıldığını belirtti.

M. Sait Özkan