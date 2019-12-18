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Petrol ve kur farkı depoları yakacak

Petrol ve kurdaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını da etkisi altına alıyor. Brent tipi petrolün 65 dolar üzerindeki seyri, dolar/TL'nin de 5.88 liranın üstündeki ısrarıyla akaryakıt fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor. Motorinde 22 kuruşluk zam tahmin edilirken pompaya 6 kuruş yansıyacak. Kalan 16 kuruş ise eşel mobilden karşılanacak.
 18 Aralık 2019 07:46
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Petrol ve kur farkı depoları yakacak

Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasının petrol talebini güçlendireceği beklentisi ve analistlerin ABD'de ham petrol stoklarının azalacağına ilişkin tahmini ile birlikte varil başına 65 doların üzerine çıktı. Gelecek ay imzalanacak ve yayımlanacak sınırlı ticaret anlaşması, bazı tarifelerin düşürülmesini getirecek ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki anlaşmazlığın derinleşmesini önleyecek. Bloomberg'in anketine göre, ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta 1.75 milyon varil düşmesi bekleniyor. JP Morgan, OPEC+'nın global üretim kısıntısını derinleştirme kararı sonrası petrol fiyat tahminlerini yükseltti ve gelecek yıl arz-talep dengesinin sıkılaşacağı tahmininde bulundu. Brent petrolü için 2020 yılı tahminini 59 dolar/varilden 64.5 dolara yükselten JP Morgan, fiyatın 2021 yılında 61.50 dolar/varil seviyesine gerilemesini beklediklerini belirtti. TCMB'nin geçen haftaki faiz indirimi ve indirimlerin devam edeceği beklentisinin yanı sıra, ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle yükselen dolar/TL dün 5.88'i aştı. Euro/TL ise 6.56 seviyesinde. Dolar ve petroldeki yükseliş, depoları da etkileyecek. Uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatı da 590 dolardan 612 dolara kadar çıktı. Brent petroldeki yükseliş ve kurdaki artış akaryakıt fiyatları da etkileyecek. Zam oranının ise 22 kuruş olarak tahmin ediliyor. Söz konusu zammın 6 kuruşunun pompaya yansımayı, 16 kuruşunun ise ÖTV'den karşılanması bekleniyor.

Singapur'da Oanda'nın kıdemli piyasa analisti Jeffrey Halley "Petrol, Cuma günkü ticaret anlaşması duyurusunun küresel büyüme ortamı için olumlu bir hava getirmesinin ardından iki aylık işlem bandının üst sınırı yakınında seyrediyor" dedi ve petrolün yıl sonuna doğru ufak adımlarla yükselmesini beklediğini sözlerine ekledi.

TL NEGATİF AYRIŞTI

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, Faz-1 anlaşmasının ardından küresel piyasalarda pozitif bir yaklaşım gözlendiğini, TL'nin emsallerinden negatif ayrışırken, hisse senedi piyasasındaki yükseliş eğiliminin devam ettiğini söyleyerek "Dolar/TL beklenen opsiyon oynaklıkları ile birlikte yükselirken 5.85 teknik direnç noktasına yakın işlem görüyor. Kısa vadede 5.81 desteği üzerinde kalınması 5.85-5.95 aralığına dek taşınma potansiyeli taşıyor. Kurda 5.85 direnci üzerindeki kalma isteğini yakından takip etmek gerek. TL reel kur performansı açısından TCMB'nin Kasım verilerine göre bir önceki çeyreğe kıyasla yılın son çeyreğinde ortalamada yüzde 1 zayıfladı" dedi.
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