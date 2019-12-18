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İzmir'de bazıları halen görevde 18 kişiye FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi
 18 Aralık 2019 08:00
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İzmir'de bazıları halen görevde 18 kişiye FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya ve Elazığ'da aralarında 4 eski polis memuru, 1 halen görevde olan polis memuru, 2 öğretmen ve dershane müdürünün olduğu toplam 18 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 12'sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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