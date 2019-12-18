Faiz düştü kredili satış şahlandı

Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerini de harekete geçirdi. Geçen yıl ekim ayında politika faizini yüzde 24'e çıkaran Merkez Bankası, bu yılın son dört toplantısında faizi 12 puan indirerek yüzde 12'ye çekti. Ardından kamu bankalarının ağustosta konut faizlerini düşürmesiyle başlayan faiz indirim hamlesine özel bankaların da dahil olmasıyla ipotekli konut satışları da şaha kalktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ipotekli konut satışı kasımda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 724 artarak 43 bin 911'e çıktı. Son dört ayda satılan kredili konut satışı, yılın ocak-temmuz dönemindeki satışın yaklaşık iki katına ulaştı. 7 ayında 95 bin 949 ev kredi ile satılırken, ağustos-kasım döneminde 186 bin 281 adet ipotekli konut satışı gerçekleşti.

3 YILIN EN YÜKSEK KASIMI

İpotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre ağustosta yüzde 168, eylülde yüzde 410, ekimde yüzde 525 ve kasımda yüzde 724 artış gösterdi. Kasım ayındaki 43 bin 911 ipotekli konut satışı, son üç yılın en yüksek kasım ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl toplamda 276 bin 820 ipotekli konut satılmıştı. 2019'un bitimine bir ay kala geçen yılın toplam satışı geçilmiş oldu. Bu yılın 11 ayında 282 bin 230 ipotekli konut satışı yapıldı. Türkiye genelinde kasım ayında 138 bin 372 konut satışı gerçekleştirildi. Kasımda satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.4 artış gösterdi. Konut alan vatandaşın tercihi ağırlıklı olarak ikinci el oldu. İkinci el konut satışları kasımda yüzde 83.3 artarak 89 bin 463 olarak gerçekleşti.

HARÇ VE KDV İNDİRİMİ DEVAM ETMELİ

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, yılın ilk yarısında yaşanan düşüşü ikinci yarıda telafi etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu yöndeki çalışmalarımız meyvesini verdi. Sektörümüz adına bu moral verici rakamların devam etmesini ve 2019'u geçtiğimiz yıla yakın bir satış hacmiyle kapamayı ümit ediyoruz. Toplam satışların içinde 1. el konut satışının artması, inşaat sektörümüzün, sanayimizin, hizmet sektörümüzün ve dolayısıyla ülke ekonomimizin büyümesi anlamına geliyor. Böylece son dönemde düşen istihdam da yerine konacaktır" dedi. Elmas, yılsonunda bitecek harç ve KDV indirimi teşviklerinin de uzatılmasını istedi.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA BAHAR HAVASI

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, yılın ikinci yarısında yüzde 1'in altına gerileyen konut kredisi faiz oranlarının olumlu etkisini gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti: "İlk yarıda yaşanan kan kaybı telafi edilerek ipotekli satışlar arttı. Birinci el konut satışları aylık bazda artış göstermesine rağmen 11 aylık ortalamada geçen yıla göre düştü. Bunun sebebi bankaların birinci el konutlarda devam eden projelere kredide isteksiz olunması."

AYLIK FAİZ % 0.95'E KADAR GERİLEDİ

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından 12 banka kampanyalı konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına indirdi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ortak kampanyaları kapsamında yüzde 0.99 olarak uygulanan konut kredisi faiz oranları kasım ayına kadar en düşük faiz oranı olma özelliği taşıdı. Kasım ayında özel bankaların atağıyla en uygun konut kredisi faizi yüzde 0.95'e geriledi. Kuveyt Türk konut finansmanı dahilinde yüzde 0.98 kar payı oranı sunuyor. Banka kredili Hayat, BES ve 3 otomatik fatura talimatı ürünlerinin kullanılması durumunda ise kar payı oranını 0.95'e düşürüyor.

300 BİN LİRALIK EV İÇİN ÖRNEK ÖDEME PLANI

TUTAR (TL): 300.000

FAİZ (%): 0.99

VADE (AY): 120

AYLIK TAKSİT: 4.283 LİRA

TOPLAM ÖDEME: 514 BİN LİRA

PİYASA TOPARLANDI FİYATLAR ARTIŞA GEÇTİ

Konut piyasasında yaşanan canlılık, fiyatlara da yansımaya başladı. Konut Fiyat Endeksi (KFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.77 artarak 115.83'e çıktı. Merkez Bankası verilerine göre, endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.74 arttı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1.35, 0.42 ve 0.65 artış gözlemlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 0.51 azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5.27 ve 5.94 artış gösterdi.

Seda Tabak