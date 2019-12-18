Advertisement

3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı		 
Blender ve Tost Makinelerinde %40'a varan indirim		 
FETÖ'nün maşası her örgüte girmiş		 
İlçe Belediye Başkanı FETÖ imamı çıktı		 
Meteorolojiden 'sis' uyarısı - Haritalı		 
El frenini indiren köpek araçla birlikte havuza düştü Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'den tutuklanan Oğuz'un yerine Kaymakam görevlendirildi

İzmir Valiliği: - "Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir"
 18 Aralık 2019 08:27
Yazdır
FETÖ'den tutuklanan Oğuz'un yerine Kaymakam görevlendirildi

İzmir Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine, Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

Oğuz'un Anayasanın 127. maddesi ve Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, "Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 16 Aralık'ta ifade vermiş, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muş'ta HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı
18 Aralık 2019 08:50		 Bazı Maliye personeli, bu hafta sonu çalışacak
18 Aralık 2019 01:18
Adana'dan yurt dışına kanser testi hizmeti
17 Aralık 2019 23:32		 'Güvenlik kuleleri' Mehmetçiğin gücüne güç katıyor
17 Aralık 2019 22:18
Emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı
17 Aralık 2019 21:48		 Sınır güvenliğine 'Ateş' takviyesi
17 Aralık 2019 19:07
EGM'den ateşli silahlara yönelik ülke genelinde tedbir
17 Aralık 2019 17:46		 Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 Özel Ödülleri'nin kazananları belli oldu
17 Aralık 2019 16:33
Kurusıkı silahlar anlık takip edilecek
17 Aralık 2019 16:28		 'Google yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeli'
17 Aralık 2019 16:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
İlçe Belediye Başkanı FETÖ imamı çıktı
Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
Köy tarımı ve hayvancılığı nasıl çökertildi?
Bazı Maliye personeli, bu hafta sonu çalışacak
FETÖ'nün maşası her örgüte girmiş
Köye dönen gence 100 bin TL
İzmir'de bazıları halen görevde 18 kişiye FETÖ operasyonu
Oktay'dan yerli otomobil açıklaması: Yakında hazır olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
altın 1
arıza 1
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 1
king 3
Abbiiee 2
sude 2
maskov87 5
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
dokunarak konuşmak 2
sahiplenmek 1
SON İLANLAR
Yalova Kaytazdere Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 18 İşçi Alacak
İzmir İzelman 57 İşçi Alacak
İzmir Dikili Jeotermal 44 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
İstanbul Yeditepe Yapı 5 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam