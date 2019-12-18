Babalara da 112 gün doğum izni

Türkiye'de yasalar ve sosyal güvenlik mevzuatı kadın istihdamını desteklemek amacıyla birçok alanda annelere pozitif ayrımcılık sağlıyor. Buna göre, kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık (112 gün) ücretli izin hakkı var. Ayrıca annelere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni de veriliyor. Annelerin çoğu bu izni birleştirip 1 günlük ücretli izin olarak kullanabiliyor.

Yeni yıldan itibaren

Devletin kadınlara sağladığı bu ayrıcalık, Türkiye'de ilk kez babalara da verilecek. Bundan 4 yıl önce faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerde kadın çalışanlarına 16 haftalık ücretli doğum izni uygulamasını başlatan Vodafone, 1 Ocak 2020 itibarıyla bu izni babalara da verecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, "Vodafone Grubu'nun yeni uygulaması, ilk kez Vodafone Türkiye tarafından hayata geçirilecek. Diğer ülkelerde Nisan 2020'de başlayacak" dedi.

Evlat edinen dahil

Yeni uygulamayı değerlendiren Bülent Bayram, "Vodafone'un yeni global politikasıyla eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm çalışanlar, 16 hafta tam ücretli ebeveyn iznine sahip olacak. Ebeveyn olan Vodafone çalışanları, ilk 18 ay içinde istedikleri bir tarih aralığında, 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabilecek. Bu hak, toplu olarak kullanılabileceği gibi, maksimum 4 blok halinde de planlanabilecek" diye konuştu.

Süt izni de verecek

Çalışanlara çocuklarıyla daha çok vakit geçirme imkanı sunacaklarını belirten Bülent Bayram, şunları söyledi: "Çalışanlar ayrıca, işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabilecek. Yani babalar da süt izni olarak bilinen izni kullanabilecek. Ebeveyn izni uygulaması, Mart 2021 sonunda Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve ABD'yi kapsayan 24 Vodafone ülkesinde, cinsiyet, cinsel yönelim ya da hizmet süresi fark etmeksizin, doğum yapmamış tüm ebeveynlere sunulacak."

İş hayatından uzak kalan kadına destek

Vodafone, 2015'te global doğum izni politikasını duyurmuş ve faaliyet gösterdiği ülkelerde kadın çalışanlara en az 16 hafta tam ücretli doğum izni ve işe dönüş tarihinden sonraki 6 ayda haftada 30 saat tam ücretle çalışma hakkı tanımıştı. 2025'e kadar kadınlar için dünyanın en iyi işverenlerinden biri olmayı hedefleyen şirket ayrıca, 2017'de başlattığı ReConnect programıyla, ailevi nedenlerle iş hayatından uzak kalıp tekrar çalışmak isteyen kadınlara destek olmayı hedefliyor.

Hülya Çaylak