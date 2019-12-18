Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
'Kıran 8' operasyonu 3 bin 480 personelin katılımıyla başladı
İçişleri Bakanlığı: Bitlis-Siirt illerinde 'Kıran 8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı. Operasyona Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3 bin 480 personel katılıyor. Son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor.
|18 Aralık 2019 09:05
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı: Bitlis-Siirt illerinde 'Kıran 8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı. Operasyona Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3 bin 480 personel katılıyor. Son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor...
İçişleri Bakanlığı: Bitlis-Siirt illerinde 'Kıran 8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı. Operasyona Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3 bin 480 personel katılıyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Battaniyeye sarılı bulunan ceset Suriyeli mülteci çıktı
18 Aralık 2019 09:48
|Depremde hasar gören binayı yıkan kepçe, sağlam binaya da zarar verdi
18 Aralık 2019 09:27
|17 saatte 4 acıyı omuzladı
18 Aralık 2019 09:01
|Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı
18 Aralık 2019 08:40
|Sahte isimle şirket kurup senet bastılar
18 Aralık 2019 08:30
|Dur ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarptı
17 Aralık 2019 23:47
|Trabzon'da minibüs ile tır çarpıştı: 3 ölü, 18 yaralı
17 Aralık 2019 21:53
|Aile hekimi, hasta yakınlarınca darp edildi
17 Aralık 2019 21:23
|Bu acıya yürek dayanmaz, baba gözyaşlarına boğuldu
17 Aralık 2019 20:43
|Ankara'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildi
17 Aralık 2019 20:19