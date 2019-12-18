Depremde hasar gören binayı yıkan kepçe, sağlam binaya da zarar verdi
|18 Aralık 2019 09:27
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Avcılar'da depremde hasar gördüğü gerekçesiyle 4 katlı binanın yıkımı yapıldığı esnada yan taraftaki binanın camı, mermerleri ve kamelyası da yıkıldı. Zararının karşılanmasını isteyen ev sahibi yaşanan duruma tepki gösterdi.
Silivri açıklarında geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Avcılar başta olmak üzere kent genelinde birçok ilçede hasarlı binalar ortaya çıkmıştı. Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir bina da depremde hasar gören evler arasında yer aldı. Hasarlı evin yıkımı için tapu sahipleri bir firma ile anlaştı. Sabah saatlerinde kepçe ile başlayan yıkım sırasında yan tarafta bulunan Çiğdem Apartmanı da zarar gördü. Yıkım sırasında Çiğdem Apartmanı'nın bahçede bulunan kamelya kısmı ve Sevil Akbulut isimli vatandaşın evinin camı, mermeri ve cam korkulukları yıkıldı.
Durumu komşularının telefonu ile öğrenen Akbulut eve gelince büyük bir şok yaşadı. Olayla ilgili şikayetçi olacağını ifade eden Akbulut'un zararının ise yıkımı yapan firma tarafından karşılanacağı öğrenildi. Akbulut, "Sabah saatlerinde yıkım başladı. Yan taraftaki bina depremden dolayı hasarlıydı. Apartmandaki komşularım saat 16.00 sıralarında aradı ve camın korkuluklarının yıkıldığını söyledi. Bende koşarak eve geldiğimde bu şekilde yan inşaatın bizim binaya zarar verdiğini gördüm. Bu camın arkasında bir bebek çocukta olabilirdi bir insanda olabilirdi. Belediyenin nasıl bu şekilde bir yıkım izni verdiğini bilmiyorum. Zabıta yok başında bir şey yok bu şekilde gecekondu yıkar gibi yıkım olmaz" dedi.
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