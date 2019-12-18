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Dolar son iki ayın en yüksek seviyesinde

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9040'tan işlem görüyor.
 18 Aralık 2019 09:32
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Dolar son iki ayın en yüksek seviyesinde

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9040'tan işlem görüyor.

Dün 5,8438'e kadar gerileyen dolar/TL, ABD'de Senato'dan geçen tasarında Türkiye'nin aleyhindeki ifadelerin oluşturduğu tedirginlikle 5,8895'e kadar yükseldi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 5,8883'ten tamamladı.

ABD'de Senato'dan dün geçen tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi ve Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Analistler, ABD'de savunma bütçesinin, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da geçmesi sonrası ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilebileceği endişelerinin döviz kurlarında yükselişe neden olduğunu bildirdi.

Dolar/TL, üst üste yükselişini 4'üncü güne taşımasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 5,9040'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,5760'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 7,7355'ten satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,3099, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1135 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, kurlardaki artışa karşın uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) gerilemeye devam ederek Temmuz 2018'den bu yana en düşük seviyelere indiğine dikkati çekti. Bu görünümün orta vadede risk fiyatlamalarının güçlü olmadığına işaret ettiğini ve dalgalanmaların kısa vadeli olabileceğini belirten analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon verisi ile ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9270'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,85'in destek olarak izleneceğini kaydetti.

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,9090 5,9100
Avro 6,5810 6,5820
Sterlin 7,7160 7,7550
ANKARA
ABD Doları 5,8750 5,9350
Avro 6,5350 6,6050
Sterlin 7,6490 7,7990
Memurlar.Net
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