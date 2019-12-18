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112 Acil Servisine pes dedirten ihbar telefonları

112 Acil Servisine pes dedirten ihbar telefonları
 18 Aralık 2019 09:33
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112 Acil Servisine pes dedirten ihbar telefonları

Bitlis'teki 112 Acil Komuta Merkezi çalışanları, vatandaşların 'ineğim kayboldu', 'eşeğim öldü' gibi çağrılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Türkiye'nin en çok kar yağışı alan ili olan Bitlis'te 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, 21 ambulans ve 5 paletli kar ambulansıyla kış hazırlıklarını tamamladı. Çetin kış şartlarının yaşandığı Bitlis'te, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi 7 gün 24 saat esasıyla vatandaşlara hizmet veriyor. 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi Sorumlusu Dr. Elif Ergün, gün içinde aldıkları çağrının sadece yüzde 10'unun gerçek vaka olduğunu belirtti. Bu tür durumların hatları kesintiye uğrattığını ve gerçek vakaları almalarını zorlaştırdıklarını söyleyen Ergün, "Genelde günlük 110 civarında vakamız oluyor. Fakat 2 bin civarında çağrı alıyoruz. Aldığımız çağrıların yüzde 10'unun gerçek vaka olması reaksiyon sürelerimizi uzatıyor. Bununla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Çocuklardan çok fazla çağrı alıyoruz. Ebeveynlerin çocukların eline telefon vermemesini istiyoruz. Bazen kızlar arayıp erkeklerle görüşmek, erkekler de kızlarla görüşmek istiyor" dedi.

"Aşk acısı çekiyorum diye arayan çok oluyor"

Ergün, asılsız çağrılar içerisinde ilginç diyalogların yaşandığına da dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bunlara örnek vermek gerekirse, 'şu an burada birçok ölü var' diye arıyorlar. Biz de ekip hazırlıyoruz. Burada bir kriz durumu oluşuyor. Nereden arıyorsunuz diye sorduğumuzda, 'mezarlıktan arıyoruz' diyorlar. 'Eşeğim ya da ineğim kayboldu' diye arayan da çok oluyor. Canı sıkılan, sohbet etmek için arıyor ya da 'aşk acısı çekiyorum' diye arayan çok oluyor. Bu tür durumlarda hatları kesintiye uğrattığı için gerçek vakaları almamızı zorlaştırıyorlar. Belki arayanlardan birinin yakını bizi arayacak ve o vakayı almamızı zorlaştırıyorlar."

Bitlis UMKE Birim Sorumlusu Ömer Daşdemir ise Bitlis İl Ambulans Servisi Başhekimliği olarak sahada şu an toplam 21 ambulansları bulunduğunu söyleyerek, "Ekiplerimiz vakalara 7 gün 24 saat esasıyla hizmet sürdürmektedir. Aynı zamanda kışlık olarak 4 tane pajero kar paletli ambulansımız, 1 tane snowtrack kar paletli ambulansımız, 2 tanede UMKE aracımız bulunmaktadır. Coğrafi şartlarımız gereği kışın yağan yoğun kardan dolayı 4 tane kar paletli ambulansı, ilimizin kritik noktalarına koyduk" diye konuştu.

Ömer Daşdemir, Bitlisli vatandaşların 112 Acil Servis hattını gereksiz yere meşgul etmemeleri konusunda ricada bulunarak, "Köy yolları kapalı olduğu zaman il özel idaresi ekipleriyle görüşerek önden greyder, arkadan ambulansımız köye ulaşım sağlamaktadır. Önümüz kış olduğundan dolayı vaka yoğunluğumuz artmaktadır. Bizler de vakalarımıza daha hızlı bir sürede reaksiyon verebilmek adına Bitlisli halkımızdan 112 Acil Servis hattını gereksiz yere meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Özellikle kışın sırf köy yollarını açtırabilmek için 112'den ambulans talebinde bulunan vatandaşlarımız oluyor. Ekiplerimiz almış olduğu vaka doğruymuşçasına olay yerine gittiği için, bazen gerçek vakalara ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. Böyle bir durumda başka bir insanın hakkına girmiş oluyoruz. Gönüllülük esasına dayalı UMKE biriminde çalışan 48 gönüllümüz bulunmaktadır. 112'nin kırsalda ulaşamadığı vakalarda, UMKE ekiplerimiz hazırlanıp 7 gün 24 saat vakalarımızı beklemekteyiz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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