Doğa Koleji'ni kim satın almak istiyor?

Doğa Koleji'nin Uluer Grup'un da dahil olduğu 49 lisanslı kurucusu okulu satın almak için yönetime 600 milyon TL'lik teklif yaptı. Teklifin geçmişe dönük öğretmen maaşlarını ödemeyi de kapsadığı ifade edildi..

Doğa Koleji'nde sular durulmuyor. Yapılacak denilen açıklamalar yapılmıyor. Öğretmenler hala maaşlarını alamıyor. Öğrenciler mağdur. Veliler tepkili. Bütün bu süreç devam ederken Doğa Koleji için müthiş bir teklif geldi.

Uluer Grup satın almak istiyor

Doğa Koleji'ni satın almak için okulun lisanslı 49 kurucusu teklif yaptı. Teklifin detaylarına göre Uluer Grup ana merkeze ait 126 şubenin yüzde 60'ını almak istiyor. Geri kalan şubelerin diğer kuruculara ait olması öngörülüyor. Franchise sahipleri sorunu çözmek, geçmiş öğretmen maaşlarını ödemek ve gelecek yıl Eylül'e kadar maaşları ödeyebilmek adına bir finans planı oluşturdular.

49 şubenin yaklaşık 600 milyon TL gibi bir rakamı ödemeye hazır oldukları belirtiliyor.

Mağduriyetleri gidermek istiyoruz

Kurucular kurulu adına görüşmelerde bulunan Nevşehir Doğa Koleji'nin franchise sahibi Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Biz bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Mağduriyetleri gidermek istiyoruz. Bu sorunu çözmek için elimizi taşın altına koyduk" diye konuştu.

Doğa Koleji'ni devralmak isteyen kurucular İstanbul'da bir otelde dün ve önceki gün toplantılar gerçekleştirdi.

Bazı pürüzler olduğu söyleniyor

Uluer, yaptığı açıklamada satın alma görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Görüşmelerde pürüzler olduğunu da ifade eden iş insanı beklediklerinden yüksek bir fiyatla karşılaştıklarını anlatırken pürüzlere ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı.

Satın alma olmazsa yeni marka

Uluer'in verdiği bilgilere göre eğer satın alma gerçekleşmezse 49 franchise sahibi 'Doğa Koleji' ismini bırakarak yeni bir marka altında faaliyetlerine devam edecek.

Uysal da adaylar arasında

Öte yandan Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucusu Levent Uysal'ın da okulu almak için ciddi adaylar arasında olduğu ifade ediliyor.

Can Holding de ilgilenmişti

Son zamanlarda yaptığı satın almalarla adından söz ettiren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sahibi Can Holding de Doğa için teklif vermiş fakat daha sonra taraflar anlaşamamıştı.