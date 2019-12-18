Davutoğlu'nun sözleri Erdoğan'ı üzmüş
|18 Aralık 2019 09:45
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye göre Erdoğan'ın bu sözleri sarf etmesine sebep olan olay ise başta Şehir Üniversitesi tartışmaları olmak üzere eski yol arkadaşlarının muhalif dili benimsemeleri.
Abdulkadir Selvi yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2000'li yılların başında siyasette yol ayrımına düştüğü Necmettin Erbakan hakkında hiç olumsuz yorum yapmadığına da vurgu yaptı. Erdoğan'ın eski hocasına karşı vefalı davrandığını belirten Selvi, Erdoğan'ın bu yüzden Saadet Partililer'den oy aldığını belirtti.
Selvi'nin "Erdoğan kime 'CHP ağzıyla konuşuyorlar' dedi?" başlığıyla yayınlanan yazısının ilgili bölüm şöyle:
"Ali Babacan polemiğe girmeyecek"
Görünen o ki Davutoğlu, Erdoğan'la polemiğe girmekten kaçınmayacak. AK Parti'ye yönelik sert eleştirilerini sürdürecek. Ali Babacan'ın ise polemiğe girmemeyi tercih edeceği söyleniyor. Erdoğan, AK Parti'yi kurduğu günden bu yana Erbakan hakkında tek bir olumsuz söz etmedi. Erbakan'ı rahmetle yad etmeyi ve hatta cezaevine girme tehlikesi doğunca 'eski hocası'nı kurtarmayı bildi. Vefalı davrandı. O nedenle de Saadet Partililerin oyunu almayı başardı.
"CHP ağzıyla konuşuyorlar"
Tabii bundan sonrası Davutoğlu'nun ve Erdoğan'ı hedef göstermekten bıkmayan Gül'ün bileceği bir iş. Yeni parti kuranların ve kuracak olanların, muhalefet dilini bu kadar hızlı benimsemeleri hakkında Erdoğan'ın "CHP ağzıyla konuşuyorlar" dediği söyleniyor.
CHP'nin CHP ağzıyla konuşması normal de eski arkadaşlarının CHP ağzıyla konuşması Erdoğan'ı üzüyor olmalı.
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