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Battaniyeye sarılı bulunan ceset Suriyeli mülteci çıktı
Adana'da yol kenarında battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin kimliği tespit edildi
|18 Aralık 2019 09:48
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Adana'da yol kenarında battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin kimliği tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde dün yol kenarında cesedi bulunan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Ekipler parmak izi incelemesi sonucu cesedin iki yıl önce ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu Mustafa El Recep olduğunu belirledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, boğaz kısmında izler tespit edilen kişinin ölümüyle ilgili araştırmasını sürdürüyor.
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