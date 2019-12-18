Yüksekova Kaymakamlığının logosu değişti
|18 Aralık 2019 09:50
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Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığının logosu değişti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklama, Yüksekova ilçesinin her alanda yeniden bir yapılandırma sürecine girdiği belirtilerek, "Şehrimizin tarihini, kültürel ve yerel özelliklerini yansıtan, geleceğe bakışını ifade eden bir kaymakamlık logosuna ihtiyaç duyulmuş ve bu nedenle kurumsal bir logo oluşturulmuştur. Yüksekova Kaymakamlığı yeni kurumsal logosu, köklerinin manevi bir iklimden beslendiği, tarihimizin derinliklerinden ve kültürümüzün zenginliğinden gelen özellikleri ile geçmişten geleceğe uzanan kadim bir ağaç üzerinde tasarlanmış olup, ilçemizi en güzel şekilde ifade edeceğine inandığımız; benzersizliğin, zarafetin, ilahi sanatın inkişafı olan ve Yüksekova olarak ülkemizde en uzun süre bir gelinlik gibi üzerimizde taşıdığımız kardan ilhamla, logo tasarımımızda 'Kar Kristali' bir ağacın dalları gibi dünün, bugünün ve geleceğin ifadesi olarak temel sembol olarak kullanılmıştır" denildi.
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