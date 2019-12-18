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'Gökçek kendini mıncıklatıyor' deyince Meclis karıştı!

2020 bütçe görüşmelerinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili, "Kendini mıncıklamak için masöz tutuyor" sözlerinin ardından vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü.
 18 Aralık 2019 09:50
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'Gökçek kendini mıncıklatıyor' deyince Meclis karıştı!

TBMM Genel Kurulunda konuşan CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i kastederek "Bu trol, kendini mıncıklamak için belediye kasasından aylığı 3 bin 800 liraya masöz tutuyor" demesi gerilim yaşanmasına neden oldu.

CHP'li Vekil Veli Ağbaba, "Sosyal medyada trollük yapan bir eski belediye başkanının yaptıklarından kendisinin bile utandığını" söyledi.

"Bu trol, kendini mıncıklamak için belediye kasasından aylığı 3 bin 800 liraya masöz tutuyor." diyen Veli Ağbaba'nın bu sözleri sonrası AK Partili ile CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Vekiller birbirinin üzerine yürüdü

Bu sırada AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Meclis Başkanvekili Celal Adan, milletvekillerini yerlerine oturmaları konusunda uyardı.

"Gökçek kendini mıncıklatıyor" deyince Meclis karıştı! 2020 bütçe görüşmeleri Adan, gerilimin sürmesi üzerine birleşime ara verdi.

Verilen arada da bir süre devam eden gerginlik milletvekillerinin araya girmesiyle yatıştı.
Anadolu Ajansı
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