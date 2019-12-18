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Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak bana 'gazetelerim emrinizde' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı yayında, muhalefet cephesinin eleştirilerinin odağındaki iş insanı Ethem Sancak ile arasında geçen konuşmayı açıkladı. Kılıçdaroğlu, Sancak'ın "Benim gazetelerim emrinizdedir'' dediğini ancak kendisinin bunu reddettiğini söyledi.
 18 Aralık 2019 09:54
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Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak bana 'gazetelerim emrinizde' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, KRT TV'de Özlem Akarsu Çelik ile Politika Özel programının konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, Tank Palet fabrikasıyla ilgili hükümeti suçlamaya devam etti. Fabrikanın "Katarlılara peşkeş çekildiğini" söylemini de sürdürdü.

Kılıçdaroğlu, iş insanı Ethem Sancak'ın "Ben Kılıçdaroğlu'nun siyasete girmesine vesile olanlardan birisiyim, konuşturmayın beni" sözlerine ilişkin de açıklamada bulundu.


Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak bana 'gazetelerim emrinizdedir' dedi

"Gazetelerim emrinizdedir"

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Ethem Sancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'Benim gazetelerim emrinizdedir' dedi. Ben de 'Estağfurullah gazeteler-medya özgürdür' dedim.

Hafızamda, ezberimde iz bırakan birisi değil. İz bırakması, onun kulvar değiştirip, medya patronluğu yapması, ona böyle imkanların sağlanması, Erdoğan'ı ailesinden çok daha fazla sevmesi, bende büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bir insan başka bir insana saygı duyabilir ama hiç kimse kendi ailesini feda ederek saygı duymaz o farklı bir şeydir. Çok şükür öyle bir anlayışım yok. Benim ailem ayrı bir yerdedir. Bizde böyle bir kültür, böyle bir gelenek yok. Parayı hayatının en önemli unsuru görenler de böyle şeyler olabiliyor.

Benim eleştirim şu. Tank Palet fabrikası sıradan bir fabrika değil, Avrupa'nın en büyük Tank Palet fabrikası. Değerinin 20 milyar dolar olduğu söyleniyor. Büyük bir fabrika ve entegre tesis.

Ordunun elinde, ordunun fabrikası ordunun namusudur. Ordu oranın gelişmesi için elinden ne geliyorsa yapmaya çalışır. Bu fabrika 3 kez verimlilik ödülü alıyor. Bu kadar başarılı bir fabrika.

"Mümkün olsa bu fabrika, fabrika değildi "

Bu firmanın BMC firmasına nasıl verildiğini sordum. Özelleştirildi dedim. "Ey Kılıçdaroğlu özelleştirilmedi" dedi. Sonra resmi gazetedeki yazıyı gösterdim "özelleştirildi" diye. Sesini kesti. Biz bunu devrettik dedi, kiraladık dedi. O kadar garip şeyler var ki. Mümkün olsa bu fabrika, fabrika değildi diyecek.

Bir insana yalan söylemek yakışır mı? Ben mi yalan söylüyorum, sen mi yalan söylüyorsun. Ben mi doğruyu söylüyorum, sen mi söylüyorsun. Söylediğim her cümle doğrudur. Onun söylediklerinin tamamı yalandır.

'Onların hiçbirisine ben vatansever demem'

Tank palet fabrikası birilerine peşkeş çekilecek de benim susmamı mı bekliyor. Bu vatana ihanettir, nokta. Bunu her yerde söylüyorum. Başka bir ülkenin askeri fabrikası başka bir orduya, ister bedava verin ister kiralayın nasıl yaparsanız yapın, yaparsanız kendi ülkenize ve ordunuza ihanet etmiş olursunuz. Bu fabrikanın bedava Katar ordusuna peşkeş çekilmesine izin veren herkes sorumludur. Onların hiçbirisine ben vatansever demem.
Kendi fabrikasını peşkeş çekilecek beyefendilerin gıkı bile çıkmayacak. Nasıl bir devlettir nasıl bir ordudur bu. Kimsenin sesi çıkmıyor. Bedava veriyorsunuz. Kiraladık diyor, Ethem Sancak diyor ki, hayır biz kira ödemedik, diyor.

Habertürk yayınında şunu söylüyor Ethem Sancak, devlet bana ben burayı sana bırakıyorum, ben çekip gidiyorum bana 'kira ver' demiyor. Dese, kira koyacak.

Ben bunun içindeyim, orduyla beraber yapacaksın, diyor. Beraber yapacağım şeye niye kira vereyim. Benim taahhüdüm şu diyor. Katar ordusuyla birlikte taahhüdü şu, 'Ben senin işçilerinin parasını vereceğim, milli motoru burada yapacağım, ben gittiğimde motor senin olacak.'
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