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Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı

Diyarbakır Çermik ilçe emniyet amirliğindeki mobbingler olayları sonrasında, bir komiser yardımcısı görevden alındı
 18 Aralık 2019 09:57
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Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı

Diyarbakır Çermik'te, personele düşük performans notu, sürekli görevlendirme, izin vermeme gibi konularda mobbing yaptığı belirtilen komiser yardımcısıyla ilgili olarak, kaymakamlık işlem yaptı.

Son olarak, whatsapp grubundaki yazışmalarında, personele küfürler ettiği sosyal medyaya yansıyan komiser yardımcısı, kaymakamlıkça açığa alındı.

WhatsApp grubundaki küfürlü hakaretler sonrasında, emniyet teşkilatını zora sokacak gerginlikler yaşanmıştı.

İlçede yaşayan emniyet personeli "Eziyet sever, memur sevmez" olarak adlandırılan diğer komiser yardımcısının da görevden uzaklaştırılması için, il emniyet müdürü ve kaymakamın hassasiyet göstermesini bekliyor.
Memurlar.Net - Özel

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