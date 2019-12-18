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İyi Parti'de Davutoğlu ayrışması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu "Gelecek Partisi'ne gerekirse 20 milletvekili verebileceğine" yönelik sözleri, partiyi ikiye böldü
 18 Aralık 2019 10:00
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İyi Parti'de Davutoğlu ayrışması

Partide, çoğunluğunu MHP'den ayrılan isimlerin oluşturduğu bir grup, "Davutoğlu'na 20 milletvekili vermek demokrasi mi? Davutoğlu iktidar olsa demokrasi mi diyecek" diye sorarken, çoğunluğunu merkez sağdan ayrılan isimlerin oluşturduğu ikinci grup ise "Davutoğlu'nun yüzde bir oy almasının tüm ittifak sistemini yeni baştan oluşturacağını, parlamenter sisteme geri dönüş kapısının aralanacağını" savunuyor.

İYİ Parti içinde çoğunluğunu MHP'den ayrılan isimlerin oluşturduğu bir grup, "Davutoğlu'nun partisinin desteklenmemesi" görüşünde. Bu grubun görüşünün temelini ise Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde izlediği siyaset oluşturuyor. Özellikle Davutoğlu'nun "Komşularla sıfır sorun" diyerek, dış politikada Türkiye'nin "dış güçlere karşı elini zayıflatan bir siyaset izlediği" belirtilirken, "o dönem Suriye'de izlenen siyasetin şu anda Türk askerinin Barış Pınarı Harekatı'nı yapmak zorunda bıraktığına" dikkat çekiliyor. Davutoğlu'nun desteklenmesi durumunda "İYİ Parti'nin güç kaybedeceği ve güç kaybedecek bir partinin de demokrasi savaşı veremeyeceği" ifade ediliyor.

'DENGELER DEĞİŞİR'

Parti içinde çoğunluğu merkez sağ kökenli isimlerin oluşturduğu bir diğer kanat ise "Davutoğlu'nun partisinin iktidar tarafından seçimlere katılmasının engellenmesi durumunda partinin desteklenmesi gerektiğini" savunuyor. Partinin hedefleri arasında "yeniden parlamenter sisteme dönüşün" olduğu belirtilirken, "bunun da ancak AK Parti'den oy alabilecek bir parti ile sağlanabileceği" ifade ediliyor. Davutoğlu ve partisinin "yüzde 1 oy alması durumunda bile ittifakların şekil değiştirebileceğini" düşünen bu kanat, "Davutoğlu ve partisi Türk siyasi ve demokrasi hayatına ne kazandırır, ona bakılmalı. Türkiye, eğer çoğulcu demokrasiyle yeniden parlamenter sistemin kapısını aralayabilirse, özlem duyulan toplumsal mutabakat da sağlanmış olur" görüşünü dile getiriyor.

Cumhuriyet
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