Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.
|18 Aralık 2019 09:56
|Yazdır
Osmaniye'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu ve yılbaşı öncesi ya da yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 14 eski polis yakalandı
18 Aralık 2019 10:17
|Kütahya'da 'askeri mahrem yapı' operasyonu: 20 gözaltı kararı
18 Aralık 2019 09:55
|İstanbul Başsavcısı: Her türlü hile ve yöntemi acımasızca kullandılar
18 Aralık 2019 09:18
|İzmir'de bazıları halen görevde 18 kişiye FETÖ operasyonu
18 Aralık 2019 08:00
|FETÖ'nün maşası her örgüte girmiş
18 Aralık 2019 07:31
|Dosya raftan inince kaçtı
18 Aralık 2019 07:15
|ABD'den itiraf... YPG PKK'nın uzantısı
18 Aralık 2019 06:11
|8'i aktif görevde, 9 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
17 Aralık 2019 19:43
|Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu
17 Aralık 2019 18:49
|Darbeci alay komutanından 'Cumhurbaşkanını karşılama' yalanı
17 Aralık 2019 18:40