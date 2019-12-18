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Jandarma ve Emniyet personeli arasındaki maaş farkı, TBMM'de gündeme geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı şuan için aynı bakanlığa bağlı ama. Ama iki kurum arasındaki maaş farkı sorunu bulunmakta olup, bu farklılık Gaziantep MHP Milletvekili Sermet Atay tarafından TBMM'de gündeme getirilmiştir.
 18 Aralık 2019 10:05
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Jandarma ve Emniyet personeli arasındaki maaş farkı, TBMM'de gündeme geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri hakkında MHP Grubu adına konuşma yapan Gaziantep MHP Milletvekili Sermet Atay "Jandarma ve Emniyet mensubu kolluk personellerinin hiyerarşik sıralamasında aynı konuma denk gelen rütbelerde görev yapan personellerin maaş farkları emniyet personeli adına eşitsizlik oluşturmaktadır. Polis-Jandarma arasında özlük hakları eşitlenmelidir" şeklinde konuştu.

Sermet Atay bu eşitsizlik ile ilgili şöyle konuştu:

"Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının kolluk kuvveti olarak İçişleri Bakanlığına bağlanmasıyla aynı işi yapan aynı konumdaki Emniyet personeli ile Jandarma personel maaşları arasında bir eşitsizlik meydana gelmiştir. Şöyleki bir il emniyet müdürü 9.352 lira maaş alırken aynı görevi ifa eden bir jandarma alay komutanı 12.302 lira ücret almaktadır. Bir emniyet müdürü emekli olduğunda 5.250 lira emekli maaşı alırken bir albay 6.882 lira almaktadır. Bu hiyerarşiyi sıraladığımız zaman ikinci sınıf emniyet müdürü ile yarbay aynı konuma denk gelmektedir. İkinci sınıf emniyet müdürü 7.500 lira civarında maaş alırken bir yarbay 10 bin lira civarında maaş almaktadır. İkinci sınıf emniyet müdürünün emekli maaşına aynı karşılaştırma yapıldığında aynı farklar karşımıza çıkmaktadır. 3.400 TL civarında emekli maaşı alan ikinci sınıf emniyet müdürünün maaşı aynı konumda olan yarbayın emekli maaşından 2 bin lira daha azdır. Bir polis memurunun ortalama 6.200 lira civarında maaş aldığını düşünürsek bu hiyerarşide ona denk gelen astsubay 8.300 TL civarında maaş almaktadır. Burada karşımıza neredeyse 2.100 liralık bir fark çıkmaktadır. Gerekli düzenlemelerin yapılarak bu farkın giderilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Açıkça görüldüğü üzere, aynı görevi ifa eden, aynı sorumluluğu alan kolluk personeli kıyaslandığında maaş ve özlük hakları bakımından eşitsizlik bulunmaktadır. Her ikisi de vatanımız ve milletimiz için özverili bir şekilde çalışmakta olan kolluk personelidir. Bu anlamda, her iki personel arasındaki maaş ve sosyal haklar yönünden eşitlik sağlanmalı, aynı düzeyde maaş bağlanmalı ve bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır."
Memurlar.Net - Özel

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